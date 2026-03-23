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METABOLISMO

O que o exame toxicológico de fato detecta no corpo? Veja a lista

O teste é capaz de identificar o uso de diversas substâncias nos últimos meses; saiba quais drogas são rastreadas e por quanto tempo elas permanecem

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
23/03/2026 18:03 - atualizado em 23/03/2026 18:06

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O que o exame toxicológico de fato detecta no corpo? Veja a lista
Análise e registro de amostras em laboratório, etapa crucial do exame toxicológico obrigatório para motoristas crédito: Freepik

O exame toxicológico tornou-se uma exigência comum para motoristas profissionais. De forma direta, o teste identifica o uso de diversas substâncias psicoativas em um período que varia, em média, de 90 a 180 dias antes da coleta, utilizando amostras de cabelo, pelos corporais ou unhas.

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Embora seja obrigatório desde 2015 para motoristas profissionais das categorias C, D e E, a partir de 2026 o exame também passou a ser exigido para quem tira a primeira habilitação nas categorias A e B, para garantir que os condutores estejam em plenas condições, sem o comprometimento dos reflexos e da atenção causado por substâncias psicoativas.

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O método de análise baseia-se na queratina, presente nos cabelos e pelos. Quando uma substância é consumida, ela entra na corrente sanguínea e seus metabólitos levam cerca de seis a sete dias para se depositarem nos folículos capilares, e conforme o cabelo cresce, ele armazena um registro cronológico desse consumo, permitindo a detecção meses após o uso.

Quais drogas são detectadas no exame?

A lista de substâncias rastreadas é ampla e focada principalmente em drogas ilícitas que afetam o sistema nervoso central. O painel padrão do exame toxicológico geralmente inclui:

  • Maconha e seus derivados, como haxixe e skunk;

  • Cocaína e seus subprodutos, como crack e merla;

  • Anfetaminas, incluindo o popularmente conhecido "rebite";

  • Metanfetaminas, como o cristal;

  • Ecstasy (MDMA e MDA);

  • Opiáceos, categoria que abrange heroína, morfina e codeína.

Um resultado positivo para qualquer uma dessas substâncias impede a obtenção da primeira CNH nas categorias A e B, a renovação para as categorias profissionais (C, D e E) e pode levar à eliminação em processos seletivos que exijam o teste.

O que o teste não consegue identificar

O exame toxicológico de larga janela não foi projetado para detectar o consumo de álcool, pois ele é metabolizado e eliminado do corpo em poucas horas, sem se fixar na estrutura do cabelo.

Da mesma forma, o uso de cigarros (nicotina) e de esteroides anabolizantes não é investigado no teste padrão. Medicamentos de uso controlado, como antidepressivos e ansiolíticos, também não costumam ser um impeditivo, desde que o uso seja comprovado por meio de prescrição médica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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