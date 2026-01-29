Assine
overlay
Início Saúde
PENTE FINO

Saiba quais drogas são detectadas no exame toxicológico para CNH

Especialistas explicam por que o teste não mede quantidade, mas presença de substâncias, e como a medida pode reduzir acidentes no trânsito

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/01/2026 18:00

compartilhe

SIGA
x
Não se trata de criminalizar, mas de garantir que quem dirige esteja em condições de saúde adequadas
Não se trata de criminalizar, mas de garantir que quem dirige esteja em condições de saúde adequadas crédito: Freepik

A exigência do exame toxicológico para quem vai tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B, somada à obrigatoriedade já existente para C, D e E, mudou a rotina de milhões de brasileiros e levantou uma dúvida importante: o que realmente reprova no teste? O exame não indica a quantidade, apenas aponta se houve uso de drogas nos últimos meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para o coordenador do SOS Estradas e fundador da entidade de vítimas Trânsito Amigo, Rodolfo Rizotto, a medida tem caráter preventivo. “Até o ano passado, centenas de milhares de usuários de drogas recebiam a CNH do Estado porque não havia nenhum controle. Agora, estamos trabalhando na prevenção, o que vai aumentar a segurança de todos.”

Leia Mais

Como o exame é feito

O exame toxicológico utiliza cabelo, pelos ou unhas, materiais que guardam vestígios de substâncias por longos períodos. A análise permite enxergar um histórico de 90 a 180 dias e segue regras rígidas de segurança e rastreabilidade.

Segundo o médico toxicologista e diretor técnico da Toxicologia Pardini do Grupo Fleury, Alvaro Pulcinelli, essa é a grande diferença do método. “Exames de urina e sangue mostram uso recente. Já o toxicológico de larga janela funciona como um registro histórico. Mesmo um consumo ocasional pode ser identificado se ocorreu dentro do período analisado”, explica.

O que o teste pesquisa

O laudo é organizado por grupos de substâncias. Se qualquer uma delas for detectada, o resultado é positivo:

- Anfetaminas: Rebite, Anfetamina, Anfepramona e Femproporex

- Metanfetaminas: Metanfetamina, Ecstasy (MDA, MDMA)

- Canabinóides e seu metabólito: maconha, haxixe, skunk, THC

- Cocaína e derivados: cocaína e metabólitos

- Opiáceos e opióides: codeína, morfina (opio) e heroína (6-acetilmorfina)

- Outros: Mazindol (medicamento também com ação estimulante)

Levantamentos nacionais apontam que a cocaína aparece na maior parte dos resultados. “A cocaína gera vários metabólitos que ficam impregnados no cabelo por muito tempo. O exame confirma a exposição à droga”, esclarece Alvaro Pulcinelli.

Positividade escondida

Rodolfo Rizotto alerta que olhar apenas para o percentual de laudos positivos pode distorcer a realidade. “Existe uma positividade escondida: candidatos à primeira habilitação, assim como motoristas profissionais, que não aparecem para fazer o exame porque são usuários frequentes. Ninguém paga por um teste para receber um resultado positivo. A ausência também é um indicador do impacto do exame toxicológico na prevenção e permite ao Estado dimensionar melhor o tamanho do problema.”


Reflexo na segurança

Alvaro Pulcinelli reforça o caráter coletivo da medida. “Não se trata de criminalizar, mas de garantir que quem dirige esteja em condições de saúde adequadas. É uma ação de saúde pública.”

Para Rodolfo Rizotto, o efeito é educativo. “Quando o condutor entende que as escolhas fora do volante também contam, ele repensa comportamentos e, inclusive, desestimula o uso de drogas. Isso significa mais responsabilidade e menos acidentes.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde realizar

O exame deve ser feito em laboratórios credenciados pelo Denatran. A validade é de 90 dias após a coleta, com preço médio entre R$ 110 e R$ 250 e resultado em até 10 dias úteis.

Tópicos relacionados:

cnh denatran exame exame-toxicologico motorista toxicologico uso-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay