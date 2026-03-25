Regras de trânsito: o que mudou e o que você precisa saber para evitar multas

Motoristas de todo o Brasil precisam ficar atentos às regras de trânsito para evitar multas e outras penalidades. Mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de normas que geram dúvidas frequentes, exigem atenção redobrada para garantir a segurança nas vias e manter a documentação em dia.

Conhecer as atualizações é fundamental para dirigir com tranquilidade e evitar penalidades que pesam no bolso e no prontuário do condutor. Ficar por dentro das normas ajuda a garantir uma condução mais segura para todos. Confira alguns pontos cruciais que merecem sua atenção.

1. Exame toxicológico obrigatório e ampliado

A fiscalização do exame toxicológico periódico segue rígida para motoristas com CNH nas categorias C, D e E com menos de 70 anos, que devem realizar o teste a cada dois anos e meio. A não realização dentro do prazo gera infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na carteira, mesmo que o condutor não esteja dirigindo.

A principal novidade, que entrou em vigor após decisões do Congresso em 2025, é a ampliação da obrigatoriedade do exame também para condutores que buscam a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além das renovações. A medida visa aumentar a segurança desde o início da jornada do motorista.

2. Transporte de crianças: regra segue válida

Apesar de não ser uma mudança recente, a regra para o transporte de crianças ainda gera muitas dúvidas e multas. Em vigor desde 2020, a lei determina que crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45 metro de altura devem ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro, utilizando o equipamento de segurança adequado para sua idade, peso e altura (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

3. Insulfilm: fique de olho nas bolhas

As regras para o uso de películas nos vidros não são novas, mas a fiscalização está atenta aos detalhes. A transmitância luminosa mínima do para-brisa e dos vidros laterais dianteiros deve ser de 70%. Uma regra importante e que pode gerar multa é a proibição de películas com bolhas ou outras imperfeições que comprometam a visão do motorista. A infração é considerada grave, resultando em multa e retenção do veículo para regularização.

4. Conversão à direita no sinal vermelho: quando é permitido?

A conversão livre à direita, mesmo com o semáforo vermelho, não é uma regra geral válida para todos os cruzamentos. Essa manobra só é permitida em locais que possuam uma placa de sinalização específica indicando "Livre à Direita". A permissão depende da legislação municipal e da sinalização no local. Onde for permitido, o condutor deve reduzir a velocidade e dar preferência a pedestres e veículos que já estejam na via.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.