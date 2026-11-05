IBGE abre 27 mil vagas para recenseador com salários de até R$ 5,5 mil
Oportunidade exige apenas nível médio completo e oferece benefícios atrativos para o Censo Agropecuário; saiba como fazer sua inscrição na Cesgranrio
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O IBGE publicou, nesta quinta-feira (5/11), o edital de processo seletivo simplificado com a oferta de 27.279 vagas para recenseadores. Os profissionais selecionados vão trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Para disputar uma oportunidade, o candidato precisa ter nível médio completo.
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A remuneração mensal conta com uma parcela fixa de R$ 1.741, somada a um valor variável por produção de até R$ 2.629, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192.
A banca responsável pelo certame é a Cesgranrio. Graças ao anúncio, o termo está entre os mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de 400% em quatro horas.
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Os trabalhadores admitidos no processo seletivo têm direito a auxílio pré-escolar; férias proporcionais; adicional de 1/3 de férias; 13º salário proporcional; auxílio para o custeio de deslocamentos necessários à execução das atividades.
As inscrições ocorrem pelo site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), banca organizadora da seleção. O prazo começa às 10h de sexta-feira (6/11) e termina às 23h59 do dia 25 de novembro, no horário de Brasília. A taxa de inscrição custa R$ 70.
O processo seletivo simplificado terá prova objetiva com formato de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá quatro horas de duração, com realização agendada para um domingo. As disciplinas cobradas ainda não foram informadas. O edital completo deverá ser publicado a qualquer momento na página da instituição organizadora.
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A duração do contrato de trabalho será de até seis meses. O vínculo temporário admite prorrogação, desde que o prazo total não exceda quatro anos. As contratações acontecem pelo regime celetista.
Atribuições do cargo
A rotina dos recenseadores envolve atividades externas com as seguintes obrigações:
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identificar, localizar e visitar diariamente os estabelecimentos agropecuários da área de atuação, seguindo uma rota definida;
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apresentar-se ao informante com uniforme, crachá e documento de identificação fornecidos pelo órgão público;
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preencher o questionário eletrônico no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC);
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agendar entrevistas e realizar retornos aos postos de coleta quando necessário;
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registrar todas as informações obtidas;
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transmitir regularmente os questionários e os metadados coletados.