Concurso IBGE: qual o salário e o que faz um recenseador temporário?

A expectativa pela abertura de um novo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) movimenta candidatos em todo o Brasil. Com previsão de 39.108 vagas temporárias (sendo 27.330 para recenseador) e edital esperado para até junho de 2026, o cargo se destaca como a principal porta de entrada para quem busca uma oportunidade de trabalho flexível. As vagas serão destinadas aos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola, além do Censo da População em Situação de Rua.

Diferente de um cargo com vencimento fixo, a remuneração do recenseador é calculada por produção. Isso significa que o valor recebido ao final do mês depende diretamente do número de domicílios visitados e de questionários preenchidos. O IBGE disponibiliza um simulador online que permite estimar os ganhos com base na localidade de atuação e nas horas dedicadas ao trabalho.

Fatores como a quantidade de moradores no domicílio e o tipo de questionário aplicado (básico ou amostra) também influenciam no cálculo. Em seleções anteriores, a média de ganhos para uma jornada de 25 horas semanais ficou entre R$ 2.000 e R$ 3.000, mas o valor pode ser maior ou menor conforme o desempenho individual.

O que faz um recenseador do IBGE?

O trabalho do recenseador é fundamentalmente de campo e exige contato direto com a população. A principal missão é visitar todos os domicílios de uma área designada pelo IBGE para coletar dados que irão compor um retrato detalhado do país. O profissional recebe um treinamento específico antes de iniciar as atividades.

As tarefas diárias incluem:

Visitas e entrevistas: ir a residências, estabelecimentos comerciais e outros locais para entrevistar os moradores.

Coleta de dados: aplicar os questionários utilizando um dispositivo móvel de coleta, um aparelho similar a um smartphone.

Organização: manter a rota de trabalho organizada para garantir que nenhum endereço fique de fora do levantamento.

Comunicação: reportar-se regularmente a um supervisor para atualizações sobre o andamento do trabalho de campo.

Para se candidatar à vaga de recenseador, geralmente é exigido apenas o ensino fundamental completo. O contrato é temporário, com duração prevista para o período de coleta e apuração dos dados da pesquisa. A carga horária é flexível, mas o IBGE recomenda uma dedicação mínima para garantir que os prazos sejam cumpridos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.