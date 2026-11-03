Concursos de 2026 têm remunerações de até R$ 46 mil

Concursos previstos para 2026 reúnem oportunidades com remunerações que superam R$ 40 mil. Entre os maiores valores informados estão os de delegado da Polícia Civil do Tocantins, com R$ 46.071,92, e da Receita Federal, com R$ 45.179,91. A lista também inclui cargos nas áreas legislativa, fiscal, jurídica e de controle.

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Os concursos estão em diferentes etapas de preparação. Alguns têm banca definida ou autorização, enquanto outros ainda aparecem como previstos ou em estudo. Por isso, os valores e o número de vagas devem ser conferidos nos editais quando forem publicados.

Quais concursos têm as maiores remunerações?

Na Polícia Civil do Tocantins, a previsão é de 60 vagas para delegado, com remuneração de R$ 46.071,92. A banca ainda está em definição. Para a Receita Federal, o valor informado é de R$ 45.179,91, e a seleção também aguarda a escolha da comissão organizadora. O número de vagas não foi divulgado.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aparece com remuneração de até R$ 44 mil. O concurso está em fase de estudos, sem número de vagas informado. Já a Secretaria da Fazenda do Tocantins foi autorizada e prevê 200 vagas, com remuneração de até R$ 39 mil.

Entre as seleções de tribunais, os concursos para juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm remuneração informada de R$ 37.765,55. O concurso do TJDFT tem banca definida e oferece 20 vagas. O do TJMT está previsto na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contempla cinco vagas.

Também estão entre os maiores valores o concurso do Banco Central, com remuneração de R$ 36.694 e 170 vagas previstas, e o do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para juiz federal, com R$ 35.845,21 e 19 vagas. O concurso do TRF da 4ª Região para juiz tem remuneração de R$ 33.924,93 e previsão de 20 vagas.

Outras oportunidades com remuneração acima de R$ 30 mil incluem os concursos para titular de cartório do Tribunal de Justiça de Alagoas, com R$ 34.083,41; para promotor do Ministério Público de Minas Gerais, com R$ 34.052,95; para promotor do Ministério Público do Amapá, com R$ 32.228,69; para auditor da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com R$ 30.779,83; e para juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, com R$ 30.404,42.

O que observar antes de escolher

Os valores divulgados podem corresponder à remuneração inicial ou a um limite, conforme o concurso. Benefícios, gratificações e progressão na carreira também podem influenciar os ganhos. A escolaridade exigida, as atribuições e as etapas de seleção variam de acordo com o cargo.

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Como muitos projetos ainda estão em fase pré-edital, os candidatos devem acompanhar atualizações sobre autorização, formação de comissão e definição de banca. Quem considera seguir carreira policial ou ingressar em outra área do serviço público também deve observar essas etapas, que ajudam a entender o andamento de cada seleção, mas não substituem a publicação oficial do edital.