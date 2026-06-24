IBGE abre mais de 900 vagas de tabalho temporárias em Minas Gerais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para contratação temporária de profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Em Minas Gerais, estão disponíveis 901 vagas, com lotações em diferentes municípios. As remunerações vão de R$ 2.128 a R$ 5.525,40.

Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente. Os contratos temporários têm duração de até 12 meses e podem ser prorrogados se houver necessidade. As oportunidades serão distribuídas em dois processos seletivos.

As vagas são destinadas a atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do censo. Entre as atribuições previstas, estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.

Em Minas Gerais, os cargos disponíveis são: agente censitário administrativo (ACA, 118 vagas), agente censitário de informática (ACI, 119 vagas), agente operacional regional (AOR, 107 vagas), agente censitário regional (ACR, 107 vagas) e agente censitário supervisor (ACS, 450 vagas).

O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas ou pardas (PPP), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ). No entanto, caso não haja aprovados entre os inscritos desses grupos, as vagas poderão ser revertidas para ampla concorrência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. O prazo começou às 10h de 12 de junho e segue até as 23h de 1º de julho, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53.



Censo Agro

O Censo Agro é um levantamento do IBGE sobre a estrutura e a produção agropecuária do país. Os dados são coletados em todos os estabelecimentos agropecuários do território nacional. A pesquisa investiga as características desses estabelecimentos (distribuição e uso de terras, práticas agrícolas, investimentos e financiamentos, entre outras), bem como as informações sociodemográficas dos produtores.

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Em todo o Brasil, são oferecidas 8.238 vagas, distribuídas entre as funções de agente censitário administrativo (1.110 vagas), agente censitário de informática (1.089 vagas), agente operacional regional (948 vagas), agente censitário regional (948 vagas) e agente censitário supervisor (4.143 vagas).