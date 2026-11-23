SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas — um homem, uma mulher e uma criança — foram arrastadas pela enxurrada para o interior de um rio na noite deste domingo (22/11), no Bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, as vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas conscientes para o pronto-socorro do bairro.

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Em outro caso, um homem caiu no rio Tamanduateí, na avenida Teresa Cristina, também na zona sul, e foi arrastado pela correnteza. Os bombeiros fizeram buscas no local, mas não encontraram a vítima no domingo e nesta segunda.

Na Penha, na zona leste, um muro de contenção e uma escada de acesso a duas casas desabaram por causa da chuva. Segundo a Defesa Civil, o encharcamento do solo provocou sobrecarga e causou o desabamento.

As fundações de dois imóveis ficaram comprometidas. Os imóveis foram interditados por segurança. Quatorze pessoas que viviam em um dos imóveis ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de familiares.

A chuva também causou pontos de alagamento na avenida Professor Francisco Moraro, no Butantã. Nenhuma moradia foi afetada.

A capital paulista voltou a registrar forte chuva no fim da tarde desta segunda, quando a Defesa Civil disparou dois alertas severos para a população, citando risco elevado para alagamentos.

O túnel do vale do Anhangabaú, no centro da cidade, foi fechado assim que começou a chuva mais forte, para evitar que os motoristas sejam surpreendidos pela inundação como ocorreu no dia 14 de outubro.

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Em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, foram registradas quedas de árvores, sem vítimas.