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Tornado atinge aeroporto em SC e impede avião de voar

Gravação revela momento tenso com rajadas de vento no aeroporto de Chapecó; tripulação agiu rápido para garantir a segurança dos passageiros

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/11/2026 08:41 - atualizado em 05/11/2026 08:41

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Tornado atinge aeroporto em SC e impede avião de voar
A aeronave Azul que teve a decolagem interrompida por um tornado na pista do aeroporto de Chapecó crédito: Portal Chapecó / reprodução

O avião 4274 da Azul se preparava para decolar do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, quando um tornado atingiu a área na quarta-feira (4/11). Diante da intensidade do vento, o piloto e o copiloto precisaram interromper a decolagem na pista.

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Um vídeo que circula nas redes sociais registrou a aproximação da tempestade. A gravação mostra a aeronave em solo no momento em que o céu escurece rapidamente e ruídos intensos surgem.

"Estamos na pista e não estamos enxergando. [..] Estamos parado, o avião chacoalhando muito, se movendo [...] Paramos sobre a pista, aeronave se movimentando, negativo, rádio [...] Aguardando melhoras para retornar para o pátio. [..] Vamos taxiar de volta até a entrada do pátio [..] Vamos avaliar se tem condições de ingressar", relatou o piloto à torre de controle.

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O campo de aviação sofreu estragos estruturais e destelhamentos. A administração do aeroporto cancelou as operações locais devido às condições meteorológicas. A Azul suspendeu três voos programados:

  • o voo AD4274, com rota Chapecó-Viracopos;

  • o voo AD2983, com rota Chapecó-Viracopos;

  • o voo AD4348, com ligação entre Chapecó e Florianópolis.

A companhia aérea informou que reacomodará os passageiros em novos voos após a reabertura do terminal. "A Azul lamenta os impactos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade, e está prestando assistência aos Clientes e Tripulantes afetados", disse em comunicado.

Segundo a empresa que administra o aeroporto, o local vai permanecer fechado por tempo indeterminado. “As equipes da Voe Xap trabalham na avaliação e recuperação da infraestrutura afetada. A reabertura depende das condições necessárias para garantir a segurança das operações. Reforçamos que os passageiros não devem se dirigir ao aeroporto neste momento. Para informações sobre voos e remarcações, entre em contato diretamente com sua companhia aérea”, informou em publicação nas redes sociais.

Impactos dos tornados no Oeste catarinense

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de dois tornados no Oeste do estado durante o temporal de quarta-feira, localizados em Chapecó e Xanxerê. A região enfrenta fortes chuvas, granizo e ventanias desde domingo (1º/11).

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A estação da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil no município marcou ventos de 93 km/h. Paralelamente, instrumentos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registraram rajadas de 126 km/h em outro ponto da cidade.

O temporal deixou um rastro de danos humanos e estruturais pelo território catarinense:

  • foram 86 municípios atingidos e quatro decretações de situação de emergência;

  • ao todo, 6.373 residências, 86 unidades de ensino e 20 estabelecimentos de saúde sofreram avarias;

  • o balanço registra 24 feridos e 47 mil pessoas prejudicadas;

  • foram contabilizados 200 atendimentos até as 19h;

  • uma pessoa morreu em Rio Negrinho após o desabamento de um posto de combustível.

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Mais de 200 bombeiros trabalham pelo estado para atender chamados e minimizar os impactos causados pelas chuvas.

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