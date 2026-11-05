Tornado atinge aeroporto em SC e impede avião de voar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O avião 4274 da Azul se preparava para decolar do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, quando um tornado atingiu a área na quarta-feira (4/11). Diante da intensidade do vento, o piloto e o copiloto precisaram interromper a decolagem na pista.

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Um vídeo que circula nas redes sociais registrou a aproximação da tempestade. A gravação mostra a aeronave em solo no momento em que o céu escurece rapidamente e ruídos intensos surgem.

An impressive wedge tornado struck the airport and an aircraft in the city of Chapecó, Santa Catarina, Brazil, earlier today. Radar imagery captured by the Previsão Masters app (https://t.co/JaC6YtC4kF). https://t.co/dbxkWSJCwZ — Lucas Moura (@lucaschaser) November 4, 2026

"Estamos na pista e não estamos enxergando. [..] Estamos parado, o avião chacoalhando muito, se movendo [...] Paramos sobre a pista, aeronave se movimentando, negativo, rádio [...] Aguardando melhoras para retornar para o pátio. [..] Vamos taxiar de volta até a entrada do pátio [..] Vamos avaliar se tem condições de ingressar", relatou o piloto à torre de controle.

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O campo de aviação sofreu estragos estruturais e destelhamentos. A administração do aeroporto cancelou as operações locais devido às condições meteorológicas. A Azul suspendeu três voos programados:

o voo AD4274, com rota Chapecó-Viracopos;

o voo AD2983, com rota Chapecó-Viracopos;

o voo AD4348, com ligação entre Chapecó e Florianópolis.

A companhia aérea informou que reacomodará os passageiros em novos voos após a reabertura do terminal. "A Azul lamenta os impactos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade, e está prestando assistência aos Clientes e Tripulantes afetados", disse em comunicado.

Segundo a empresa que administra o aeroporto, o local vai permanecer fechado por tempo indeterminado. “As equipes da Voe Xap trabalham na avaliação e recuperação da infraestrutura afetada. A reabertura depende das condições necessárias para garantir a segurança das operações. Reforçamos que os passageiros não devem se dirigir ao aeroporto neste momento. Para informações sobre voos e remarcações, entre em contato diretamente com sua companhia aérea”, informou em publicação nas redes sociais.

Impactos dos tornados no Oeste catarinense

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de dois tornados no Oeste do estado durante o temporal de quarta-feira, localizados em Chapecó e Xanxerê. A região enfrenta fortes chuvas, granizo e ventanias desde domingo (1º/11).

A estação da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil no município marcou ventos de 93 km/h. Paralelamente, instrumentos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registraram rajadas de 126 km/h em outro ponto da cidade.

O temporal deixou um rastro de danos humanos e estruturais pelo território catarinense:

foram 86 municípios atingidos e quatro decretações de situação de emergência;

ao todo, 6.373 residências, 86 unidades de ensino e 20 estabelecimentos de saúde sofreram avarias;

o balanço registra 24 feridos e 47 mil pessoas prejudicadas;

foram contabilizados 200 atendimentos até as 19h;

uma pessoa morreu em Rio Negrinho após o desabamento de um posto de combustível. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais de 200 bombeiros trabalham pelo estado para atender chamados e minimizar os impactos causados pelas chuvas.