A jovem Ágatha Silva Santos de Souza, de 18 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (20) no Hospital Municipal Miguel Couto. O falecimento ocorreu após a vítima ter se afogado durante a madrugada na Praia do Pontal, localizada na altura do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes.

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Ágatha estava internada em condição gravíssima na unidade de saúde depois de participar de um luau na companhia de amigas. Para comparecer ao encontro marcado na orla da praia, a jovem havia saído de casa por volta das 22h30 de quinta-feira (19).

Último contato com a família e afogamento

A mãe da jovem, Tatiane Silva, contou que conversou com a filha por meio de uma chamada de vídeo perto das 5h da manhã. Naquele momento do contato, Ágatha segurava um copo de bebida e estava ao lado de outros conhecidos no evento.

Durante a conversa, Tatiane relatou que havia pedido para a jovem retornar. "Eu falei: ‘filha, vem para casa que já está de dia e amanhã a gente tem que trabalhar’. Logo depois, recebi essa ligação", afirmou a mãe.

Cerca de uma hora depois do encerramento da conversa em vídeo, uma amiga telefonou para Tatiane com o objetivo de avisar sobre o afogamento. Pessoas presentes no local viram a jovem boiando perto de uma pedra, e um rapaz tentou retirá-la da água.

Tatiane destacou ainda que a filha não sabia nadar. Segundo as informações passadas pela mãe, Ágatha sempre tinha o costume de permanecer na parte rasa da água durante os momentos de banho no mar.

Resgate dos bombeiros e atendimento médico

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram a jovem boiando na altura do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes. Os militares retiraram Ágatha da água em estado de parada cardiorrespiratória, aplicaram manobras de reanimação no local e realizaram o transporte aéreo da paciente em um helicóptero até o Hospital Municipal Miguel Couto.

Ao chegar à unidade de saúde pela manhã e tomar conhecimento do estado gravíssimo da filha, Tatiane passou mal. Diante da situação, ela também precisou receber atendimento médico dentro das dependências do próprio hospital.

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A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informou que, apesar de todas as tentativas empregadas pela equipe médica para reverter o quadro, a paciente não resistiu e faleceu durante a tarde.