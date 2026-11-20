Amakaria, Jakarewyj e Irahoa viviam isolados na floresta. Eles caçavam, pescavam e coletavam frutas e mel em seu território, na Amazônia brasileira no estado do Maranhão.

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Mas, quando ouviram as motosserras soando, eles fugiram e se esconderam.

Amakaria e Jakarewyj são irmãs. Irahoa é filho de Jakarewyj.

Embora os três indígenas awás tenham conseguido viver completamente isolados durante anos, o avanço de madeireiros, colonos e pecuaristas os obrigou a buscar refúgio em uma comunidade sedentária que mantinha contato com habitantes não indígenas da região.

"Eles contraíram na floresta doenças respiratórias, gripe e tuberculose, e perderam as forças para caçar", conta Sarah Schenker, diretora da organização não governamental (ONG) Survival Brasil, que se dedica à defesa dos direitos territoriais indígenas.

"Como eram apenas três, não havia mais ninguém que caçasse para alimentá-los nem que os ajudasse a comer", lembra ela, após tê-los conhecido no fim de 2015 naquela comunidade.

O deslocamento de Amakaria, Jakarewyj e Irahoa tem relação com o Projeto Grande Carajás, a construção de um dos maiores complexos mineradores do mundo em pleno território awá.

Essa iniciativa, que começou na década de 1980, incluía três objetivos: a abertura da maior mina de ferro a céu aberto do mundo, a construção de uma rede ferroviária e outra de rodovias que atravessaria a floresta.

Survival International Hemokoma'á, um jovem awá, está cercado pela floresta carbonizada

"Os madeireiros vão matá-los"

Os pesquisadores costumam evitar se aproximar dos awá que preferem o isolamento por "respeito ao seu direito à autodeterminação", explica Schenker.

Mas, neste caso, Irahoa estava disposto a contar o que havia acontecido com eles.

"Estávamos assustados [...], estávamos encurralados", disse Irahoa em um testemunho documentado no relatório Resistir para existir: a luta global dos povos indígenas em isolamento, publicado no ano passado pela Survival International.

"Eles estavam cercados por madeireiros", disse um dos awá da comunidade que encontrou Amakaria, Jakarewyj e Irahoa.

"Ouvíamos muitos ruídos de motosserras próximas e de tratores abrindo caminhos para transportar a madeira, e havia muitas árvores marcadas para serem derrubadas. Então dissemos a eles: 'Venham conosco; se não, os madeireiros vão matá-los'. E eles vieram conosco."

Sobreviventes de massacres e genocídios

Onze anos depois daquele encontro, Schenker se diz "preocupada" diante da notícia de que 20 indígenas awá apareceram diante de um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) na segunda-feira (16/11) na Terra Indígena Arariboia, no Estado do Maranhão.

Os awá, que haviam permanecido isolados dentro da floresta, entraram em contato com indígenas guajajara (tenetehara) da aldeia Tawari, que lhes teriam oferecido inhame, segundo informou a Survival.

"É um sinal alarmante. Este é um momento que não queríamos ver", diz Schenker.

"Os awá isolados que vivem hoje são os sobreviventes de décadas de massacres e genocídio contra seu povo."

Ela diz: "Não podemos pensar nisso sem pensar no vínculo direto que suas ações têm com a saúde de sua floresta, porque dependem completamente dessa floresta para sobreviver: para sua comida, sua água, seu remédio, sua vida espiritual, absolutamente tudo, porque são caçadores-coletores nômades."

Schenker lembra que a derrubada das árvores tem como consequência "áreas mais secas, mais vulneráveis a incêndios, como vimos nos últimos anos na Amazônia durante o período de seca".

E os incêndios prejudicam irremediavelmente a caça.

"Os animais dos quais os awá dependem morrem ou fogem porque não há árvores. Onde há mais construção, é mais difícil que a caça sobreviva."

Em um testemunho recolhido pela Survival em 2002, um indígena awá chamado To'o disse: "Antigamente caçávamos muitos animais. Havia muitos bugios e veados, mas agora restam muito poucos porque derrubaram a floresta."

"Sem nosso território, a vida será muito difícil. A cada dia as presas de caça ficam mais distantes. Então não sei o que o futuro nos reserva. (...) Vamos lutar por nosso território. Não vamos deixar que destruam nossa terra."

Survival International Sarah Schenker é diretora da ONG Survival Brasil

As dificuldades para caçar não afetam apenas os awá, mas também os guajajara, a comunidade que os recebeu com tubérculos, adverte Schenker.

"Se os madeireiros e os awá isolados se encontrarem na mesma área da floresta, é possível que os madeireiros usem suas armas contra os awá. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo agora, mas pode acontecer porque são grupos fortemente armados, desesperados para ganhar dinheiro derrubando árvores."

A esses riscos, Schenker soma a ameaça de transmissão de doenças aos awá, que não dispõem de defesas imunológicas contra agentes infecciosos aos quais nunca foram expostos devido ao isolamento.

"Tem que haver uma ação forte e permanente para manter os invasores do lado de fora, porque, caso contrário, os awá não conseguirão sobreviver."

O governo brasileiro divulgou um comunicado no qual afirma que sua prioridade é "garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos awá em isolamento (...), com foco na proteção territorial, na prevenção de riscos sanitários e no respeito à autodeterminação dos povos indígenas".

Survival International Sarah Schenker tirou esta foto de Jakarewyj enquanto descansava em uma cabana durante sua enfermidade, antes de ser transferida para o hospital em São Luís

Apagar os rastros

Schenker lembra que a saúde das irmãs Amakaria e Jakarewyj se deteriorou tanto que elas precisaram ser transportadas de helicóptero para São Luís para receber atendimento em um hospital.

Depois que se recuperaram, decidiram voltar para a floresta, enquanto Irahoa preferiu permanecer na comunidade que lhes havia dado abrigo.

Quando Amakaria e Jakarewyj partiram, cobriram suas pegadas na terra para que ninguém pudesse encontrá-las.

"Depois de vários meses na floresta, Jakarewyj morreu. Amakaria ficou sozinha e voltou novamente para a comunidade."

Desde então, Amakaria não retornou à floresta para viver em isolamento.

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