A cidade de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, foi atingida por um forte temporal na madrugada desta sexta-feira (20/11). Segundo o prefeito, o clima extremo deixou pelo menos um morto.

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De acordo com Gustavo Herter Terra, praticamente todas as residências da cidade foram atingidas, com mais de 8 mil casas destelhadas.

"A cidade acabou", disse o prefeito em entrevista ao jornal Manchete Digital, da região. "A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento d'água. A cidade foi destruída entre as 3h e às 3h40 da manhã."

Fotos compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram ruas cobertas de granizo e destroços de prédios, árvores e postes.

Terra disse ainda que as rodovias que dão acesso à cidade foram obstruídas por árvores caídas, assim como a entrada do hospital local, que ficou temporariamente sem acesso para ambulâncias.

"Tivemos óbito, muitos feridos. Estamos transportando nossos feridos para Santa Maria e para Júlio de Castilhos (cidades vizinhas). Nosso hospital também foi destelhado, não temos mais raio-x, nem ultrassom. A situação é bem complicada", afirmou.

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta sexta, o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Luciano Boeira, informou que ao menos duas mortes estão sendo investigadas. Ele também disse que há registro de dezenas de feridos em razão de um desabamento.

Daiana Santos/Reprodução X Vídeo compartilhado nas redes sociais pela deputada federal Daiana Santos mostra destruição em Tupanciretã

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse na manhã desta sexta-feira (20/11) que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais estão sendo mobilizadas.

"Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã e determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população", disse em publicação nas redes sociais.

Segundo Leite, o clima extremo na cidade teria sido acompanhado também de um "possível tornado".

Reportagem em atualização.

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