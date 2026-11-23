SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu a cidade de Ubatuba, no litoral norte paulista, entre a noite de domingo (22/11) e a madrugada desta segunda-feira (23/11), causou alagamentos, interdições e deixou uma mulher morta, de acordo com a Defesa Civil.

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A vítima estava em uma moto e tentou atravessar a ponte de acesso ao bairro Casanga, mas foi arrastada pela correnteza. O corpo da mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira no rio Indaiá, conforme a Defesa Civil.

A cidade registrou 140 mm de chuva em 12 horas, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). O acumulado representa 66% dos 210 mm de chuva esperada para todo o mês de novembro no município, de acordo com a Defesa Civil municipal.

Durante a noite de domingo houve pontos de alagamento nos bairros Taquaral e Vila Resende. Uma família ficou desalojada na Vila Resende, e um veículo estacionado foi atingido pela água. No bairro Sesmaria, outras duas famílias precisaram deixar suas residências e foram acolhidas por parentes.

A chuva causou a queda de barreira e interdição total da estrada da Fortaleza. Não houve vítimas, de acordo com a Defesa Civil estadual. As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e enviadas para o local da ocorrência. A rede de energia elétrica também foi comprometida.

Foram registradas quedas de árvores em dois pontos: na estrada da Fortaleza e na rodovia BR-101. Nenhum veículo foi atingido e não houve registro de vítimas. Ubatuba também está sob alerta para risco de deslizamento.

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As equipes da Defesa Civil municipal continuam nas ruas, monitorando áreas de risco e prestando apoio aos moradores.