O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) resgatou duas mulheres que ficaram ilhadas em uma trilha da Cachoeira da Fumacinha, em Ibicoara (BA), na Chapada Diamantina, nessa sexta-feira (20/11). As vítimas, de 48 e 64 anos, estavam em um cânion de aproximadamente 280 metros de profundidade e apresentavam sinais de exaustão.

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Segundo informações da corporação, elas ficaram presas no local desde quinta-feira (19), após fortes chuvas provocarem trombas d’água e a elevação do nível do rio.

O resgate foi realizado com o auxílio de um helicóptero. Um tripulante operacional desceu de rapel e utilizou a técnica de resgate por suspensão em cabo para retirar as duas mulheres com segurança.

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"A operação foi concluída no final da tarde, com o resgate seguro das duas mulheres", informou o GRAER.