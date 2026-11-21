Funcionárias de clínica de bronzeamento fazem blackface em vídeo, entenda
Funcionárias aparecem em vídeo com o rosto coberto de tinta preta para uma suposta "homenagem" à colega negra no Dia da Consciência Negra
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Um registro gravado dentro de uma clínica de bronzeamento em Leme, no interior de São Paulo, provocou indignação nas redes sociais após exibir funcionárias com o rosto coberto por tinta preta, prática conhecida como blackface, durante o Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira (20/11).
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Na filmagem, feita no estabelecimento Espaço Day Bronze, seis mulheres aparecem com a pintura afirmando preparar uma “surpresa” para uma colega negra da equipe. Uma das funcionárias, a que grava o vídeo, diz que a colega negra, foi levada a uma padaria para que as demais pudessem pintar o rosto para a suposta “homenagem”.
A narradora descreve a colega como “negona dos dentes brancos” e diz que no estabelecimento “não tem racismo, atendemos todos os públicos”.
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A repercussão negativa foi imediata entre internautas que condenaram o episódio por reproduzir uma prática historicamente associada ao racismo e apontaram possível constrangimento da colega. Depois do ocorrido, a conta da clínica fechou o perfil nas redes sociais.
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O Correio tentou contato com a clínica, mas ainda não obteve resposta.