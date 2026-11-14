Variante XFG do coronavírus: sintomas são semelhantes aos de outras cepas e não diferenciam infecção de resfriado

A variante XFG do coronavírus, derivada da Ômicron, tornou-se a linhagem predominante nos sequenciamentos genômicos realizados no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Apesar da sua ampla circulação, especialistas e autoridades sanitárias alertam que não existem sintomas específicos ou exclusivos que permitam distinguir a infecção por essa cepa de outras variantes ou mesmo de resfriados comuns e gripes.

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Sintomas como dor de garganta e rouquidão têm sido relatados em pacientes com viroses respiratórias, mas não representam uma característica diagnóstica da XFG. Um estudo holandês disponibilizado na plataforma medRxiv apontou que a infecção pela linhagem XFG não apresenta associação estatisticamente significativa com uma maior frequência de dor de garganta quando comparada a outras cepas em circulação.

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Sintomas relatados e a importância da testagem

As manifestações clínicas associadas à XFG seguem o padrão observado em infecções respiratórias superiores típicas de subvariantes da Ômicron. Os sinais mais frequentes incluem:

Febre ou calafrios;

Dor de garganta e rouquidão;

Tosse seca ou persistente;

Coriza e congestão nasal;

Fadiga, dores musculares e cefaleia.

A infectologista Luana Araújo, da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), destaca que a avaliação clínica isolada não substitui os exames diagnósticos. "Não há como discernir entre variantes apenas pelos sintomas clínicos, nem entre covid e outras doenças virais respiratórias", explica a médica. Portanto, apenas a realização de testes laboratoriais, como RT-PCR ou exames rápidos de antígeno, permite identificar com segurança o agente infeccioso.

Panorama global e orientações de saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o risco adicional à saúde pública da XFG em nível global como baixo, sem evidências de aumento na severidade dos casos em comparação com linhagens anteriores. A predominância da variante nos monitoramentos decorre da sua facilidade de transmissão, uma evolução já observada em outras fases da pandemia.

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As diretrizes para prevenção e controle continuam centradas na atualização do esquema vacinal, no isolamento de pessoas sintomáticas e no uso de máscaras em locais fechados ou aglomerações. Indivíduos pertencentes a grupos de maior vulnerabilidade, como idosos e imunossuprimidos, devem procurar atendimento médico logo nos primeiros dias de manifestação dos sintomas para avaliar a prescrição de antivirais disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS).