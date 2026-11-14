BH: centro de saúde lota para vacina contra COVID em meio a alta de casos

Centenas de pessoas procuraram, na manhã deste sábado (14/11), o Centro de Saúde Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, para receber a vacina contra a COVID-19. A unidade integra a mobilização da Prefeitura de Belo Horizonte, que mantém nove centros de saúde abertos, das 8h às 17h, para ampliar o acesso à imunização.

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A vacinação é destinada a idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas pertencentes a outros grupos prioritários e especiais definidos pelo Ministério da Saúde.

Na unidade do Bairro Padre Eustáquio, localizada na Rua Carioca, 820, a reportagem do Estado de Minas conversou com a diretora de Proteção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte, Tatiane Fereguetti, que falou sobre a estratégia de vacinação e a importância de manter a população protegida contra a doença.

Vacinação contra a COVID-19

Ela citou o aumento da circulação do vírus nas últimas semanas na capital, porém disse que o episódio não deve causar pânico. “Mas é um alerta para aqueles que têm um risco maior de desenvolver a forma grave da doença para se protegerem. E a melhor proteção contra a COVID é a vacina”, destacou Fereguetti.

A diretora ressaltou que a abertura no sábado é para incentivar a vacinação nesse momento, mas também é possível se imunizar durante todos os dias da semana nos 154 centros de saúde da capital e também no serviço de atenção à saúde do viajante.

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A pedagoga Janine Fagundes, 50, foi se vacinar junto com a filha Helena, de 9 anos. Elas são asmáticas e, portanto, integram o grupo de risco da COVID-19. “É para prevenir outras coisas piores do que a vacina”, afirmou Helena. A mãe lembrou do distanciamento social na pandemia e defendeu a imunização para evitar a volta do confinamento.

