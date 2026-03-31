Ômicron: por que a nova variante preocupa cientistas e autoridades

A variante Ômicron do coronavírus, identificada pela primeira vez no fim de 2021, consolidou-se como um marco na pandemia de covid-19. Desde então, esse conjunto de linhagens do SARS-CoV-2 se espalhou pelo mundo, deu origem a subvariantes e alterou a forma como autoridades de saúde lidam com a doença. Em 2026, o nome Ômicron ainda aparece para se referir a um grupo de vírus altamente transmissíveis, com mutações específicas e impacto direto nas estratégias de vacinação, prevenção e vigilância.

O interesse global pela variante surgiu porque ela apareceu em um momento em que muitos países flexibilizavam restrições e aumentavam a cobertura vacinal. Em pouco tempo, a Ômicron substituiu variantes anteriores como Delta em diversos continentes, demonstrando vantagem clara de transmissão. Assim, esse cenário levou à revisão de protocolos, reforços de vacinas e mudanças nas políticas de testagem e rastreamento de casos.

A variante Ômicron foi reportada pela primeira vez em novembro de 2021 por cientistas da África Austral, especialmente da África do Sul e de Botsuana – depositphotos.com / Kuki Ladron de Guevara



Origem da variante Ômicron e por que chamou tanta atenção?

A variante Ômicron foi reportada pela primeira vez em novembro de 2021 por cientistas da África Austral, especialmente da África do Sul e de Botsuana. O anúncio ocorreu após a detecção de um aumento rápido de casos e de um padrão genético incomum em amostras do vírus. Assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a Ômicron como variante de preocupação poucos dias depois, devido à combinação de mutações, velocidade de disseminação e possível impacto na resposta imune.

O contexto em que surgiu contribuiu para a atenção imediata. Muitos países estavam registrando queda de internações que se relacionavam à variante Delta e avançando em campanhas de vacinação. No entanto, a identificação de um vírus com dezenas de alterações na proteína spike levantou dúvidas sobre a eficácia das vacinas em uso e sobre o risco de novas ondas de contágio. Afinal, a rapidez com que a Ômicron se tornou dominante em vários países reforçou a necessidade de vigilância genômica contínua.

Ômicron: quais são as principais mutações e o que muda na transmissibilidade?

A palavra-chave que se associa à Ômicron é transmissibilidade. Essa variante apresenta um grande número de mutações na proteína spike, região que o vírus utiliza para se ligar às células humanas. Alterações em pontos críticos do domínio de ligação ao receptor (RBD) aumentam a afinidade pelo receptor ACE2, favorecendo a entrada do vírus nas células. Outros grupos de mutações estão associados à capacidade de escapar parcialmente de anticorpos gerados por infecção prévia ou vacinação.

Ao longo do tempo, sublinhagens da Ômicron, como BA.1, BA.2, BA.4/BA.5 e, posteriormente, variantes recombinantes e sucessoras baseadas nesse mesmo tronco genético, mantiveram esse padrão de alta contágio. Estudos epidemiológicos mostraram que o número reprodutivo básico (R0) da Ômicron superou o de variantes anteriores, o que se traduziu em ondas de casos numericamente maiores, embora nem sempre acompanhadas pelo mesmo aumento proporcional de internações. Em ambientes fechados, mal ventilados e sem uso de máscaras, a transmissão foi especialmente intensa.

Ômicron aumenta o risco de reinfecção e infecção em vacinados?

A variante Ômicron está associada a um risco maior de reinfecção em comparação com variantes como Alpha, Gamma ou Delta. Estudos de coorte e análises de bancos de dados nacionais indicaram que pessoas que já tinham tido covid-19 antes da chegada da Ômicron podiam ser infectadas novamente com mais frequência. Esse fenômeno foi atribuído à capacidade da variante de escapar parcialmente de anticorpos neutralizantes, produzidos tanto após infecção natural quanto após vacinação.

Em relação às pessoas vacinadas, observou-se uma redução na proteção contra infecção sintomática, especialmente meses após a última dose. Ainda assim, a proteção contra formas graves e mortes se manteve significativamente maior entre indivíduos vacinados ou com doses de reforço em comparação com não vacinados. Doses atualizadas, baseadas em linhagens da Ômicron, passaram a ser usadas para ampliar a resposta imune contra as variantes em circulação, diminuindo o risco de hospitalização e óbito.

Quais são os sintomas mais comuns e há diferença na gravidade da Ômicron?

Os sintomas da variante Ômicron tendem a envolver, com frequência, sinais de infecção de vias aéreas superiores: dor de garganta, tosse, coriza, dor de cabeça, cansaço e, em muitos casos, febre. Perda de olfato e paladar, muito relatada nas primeiras ondas da pandemia, tornou-se relativamente menos comum, embora ainda possa ocorrer. Em boa parte dos infectados, especialmente entre os vacinados, a doença se apresenta como um quadro respiratório leve a moderado.

Quanto à gravidade, análises comparativas sugeriram menor risco de hospitalização e de necessidade de UTI com Ômicron em relação à variante Delta, quando ajustados fatores como idade e status vacinal. No entanto, as altas taxas de transmissão resultaram em grande número absoluto de casos, fazendo com que sistemas de saúde ainda enfrentassem pressão significativa. Em grupos vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos o risco de evolução para quadros graves permaneceu relevante.

Quais medidas de prevenção seguem eficazes contra a variante Ômicron?

Mesmo com as mudanças genéticas da Ômicron, as medidas de prevenção mantiveram papel central no controle da covid-19. As vacinas continuaram sendo o principal instrumento para reduzir hospitalizações e mortes. Campanhas de reforço, incluindo imunizantes atualizados para variantes da Ômicron, foram adotadas para manter níveis adequados de proteção, em especial entre idosos, profissionais de saúde e pessoas com maior risco de complicações.

Além da vacinação, outras estratégias seguem importantes:

Máscaras em ambientes fechados, em especial modelos com boa filtragem, ajudam a reduzir a inalação de partículas virais.

em ambientes fechados, em especial modelos com boa filtragem, ajudam a reduzir a inalação de partículas virais. Ventilação adequada de espaços internos diminui a concentração de aerossóis potencialmente infectantes.

adequada de espaços internos diminui a concentração de aerossóis potencialmente infectantes. Testagem rápida permite identificar casos precocemente e orientar o isolamento.

permite identificar casos precocemente e orientar o isolamento. Isolamento temporário de pessoas com resultado positivo ou sintomas compatíveis reduz a chance de surtos em comunidades e locais de trabalho.

A variante Ômicron está associada a um risco maior de reinfecção em comparação com variantes como Alpha, Gamma ou Delta – depositphotos.com / vampy1



Impactos na saúde pública e desafios para o monitoramento de novas variantes

A chegada e a predominância da Ômicron alteraram a dinâmica de ocupação hospitalar. Em muitos períodos, os hospitais receberam um volume alto de pacientes em curto espaço de tempo, embora com proporção menor de casos graves em relação a ondas anteriores. Isso exigiu ajustes na gestão de leitos, reforço de equipes e definição de prioridades para atendimento, principalmente em emergências.

Do ponto de vista de políticas públicas, a Ômicron intensificou a necessidade de vigilância genômica contínua. Programas de sequenciamento de amostras passaram a monitorar não apenas a presença da variante, mas também o surgimento de novas sublinhagens, recombinantes e mutações que pudessem alterar transmissibilidade ou gravidade. A integração entre dados clínicos, laboratoriais e de mobilidade ajudou autoridades a planejar intervenções como ampliação de testagem, campanhas de reforço vacinal e recomendações sobre uso de máscaras.

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Em 2026, o entendimento científico indica que a Ômicron e suas descendentes seguem circulando globalmente, com tendência à endemicidade. A experiência acumulada mostra que a combinação de vacinação, vigilância, medidas de proteção em ambientes de maior risco e comunicação clara de riscos permanece fundamental para reduzir o impacto da covid-19 na população e para reagir de forma rápida ao surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2.