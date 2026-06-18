Nem tudo é gripe: saiba a importância de identificar as viroses

Febre, tosse, coriza, dor no corpo e cansaço costumam ser associados automaticamente à gripe. No entanto, durante períodos de maior circulação de vírus respiratórios, sintomas semelhantes podem estar relacionados a diferentes infecções, como influenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus e COVID-19.

Dados divulgados em maio de 2026 pelo InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocriz), indicaram aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em diversas regiões do país, refletindo o cenário típico dos meses de outono e do inverno. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas analisadas, Influenza A, VSR, rinovírus e COVID-19 estiveram entre os principais agentes identificados.

Segundo o infectologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, de Minas Gerais, Guenael Freire, a circulação simultânea desses vírus pode dificultar a identificação da causa da infecção com base apenas nos sintomas. “Diferentes vírus respiratórios circulam ao mesmo tempo e muitos deles provocam manifestações muito parecidas. Nem toda febre com dor no corpo é influenza, e nem toda tosse persistente é apenas um resfriado comum.”

“Sem avaliação adequada, é comum que as pessoas confundam os quadros, se automediquem e atrasem o tratamento”, explica.

Como fazer o diagnóstico correto?

Exames laboratoriais podem auxiliar na diferenciação entre infecções respiratórias e contribuir para decisões clínicas mais precisas, especialmente em grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.

O painel viral respiratório é um exame molecular capaz de identificar, em uma única análise, diversos vírus respiratórios em circulação. “Dependendo da metodologia e da versão utilizada, o exame também pode detectar alguns agentes bacterianos associados a infecções respiratórias, explica a patologista clínica Annelise Wengerkievicz Lopes, diretora médica do Laboratório Santa Luzia, em Florianópolis.

“A partir de uma coleta realizada com swab nasal, os resultados podem auxiliar o médico na definição da conduta clínica, contribuir para o uso mais apropriado de medicamentos e permitir um acompanhamento mais próximo de pacientes com maior risco de complicações”, detalha Annelise.

Como prevenir?

Além do diagnóstico adequado, medidas de prevenção continuam sendo fundamentais durante períodos de maior circulação viral. “Além das vacinas contra influenza e COVID-19, também existem imunizantes voltados ao VSR. Para os bebês, o nirsevimabe ajuda a proteger contra formas graves da infecção”, destaca Guanael. “Há, também, uma vacina contra Influenza desenvolvida especialmente para idosos, com maior resposta imunológica nessa faixa etária.”

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“Prevenção e diagnóstico precisam caminhar juntos”, complementa o infectologista.