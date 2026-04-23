Ômicron Frankenstein: a variante do coronavírus que chocou cientistas e mudou o rumo da pandemia no mundo todo

A variante Ômicron do coronavírus ganhou destaque mundial por ser descrita por alguns veículos de imprensa como um possível coronavírus Frankenstein. A expressão faz referência ao grande número de mutações que essa linhagem do SARS-CoV-2 carrega em comparação com variantes anteriores da COVID-19. Desde que foi identificada no fim de 2021, a Ômicron se espalhou rapidamente pelo planeta e, em 2026, continua sendo um ponto de atenção para autoridades de saúde, especialmente por sua capacidade de reinfecção.

Dentro do contexto da pandemia de COVID-19, a Ômicron representa uma etapa de evolução do vírus, não um novo vírus independente. Assim como outras variantes, ela surgiu a partir de mudanças no material genético do SARS-CoV-2. O que chama atenção, porém, é a combinação e a quantidade dessas alterações, principalmente na proteína spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células humanas. Esse conjunto de mudanças ajuda a explicar por que a variante se espalha com tanta eficiência e por que se fala tanto nela quando o tema são reinfecções e proteção imunológica.

O que é a variante Ômicron dentro da pandemia de COVID-19?

A Ômicron é uma variante de preocupação do SARS-CoV-2, termo usado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para designar linhagens com potencial de impactar a transmissão, a gravidade da doença ou a eficácia de vacinas e tratamentos. Ao longo da pandemia, outras variantes de preocupação surgiram, como Alfa, Beta, Gama e Delta. A diferença é que a Ômicron reúne mais mutações ao mesmo tempo, o que alterou o comportamento do vírus em escala global.

Essas mudanças genéticas estão concentradas, em grande parte, na proteína spike. É justamente essa proteína que o sistema imunológico aprende a reconhecer após a infecção ou a vacinação. Quando a spike muda muito, parte dos anticorpos produzidos anteriormente passa a ter mais dificuldade para se ligar ao vírus. A variante Ômicron, por contar com dezenas de mutações nessa região, mostra um perfil distinto de reconhecimento imunológico, o que tem sido alvo de numerosos estudos em laboratórios e em dados coletados de pessoas infectadas.

O chamado escape imunológico ajuda a explicar por que reinfecções se tornaram mais frequentes – depositphotos.com / Kuki Ladron de Guevara



Por que a Ômicron é chamada de coronavírus Frankenstein?

A expressão coronavírus Frankenstein foi usada de forma metafórica para indicar que a Ômicron parece formada por uma colagem de muitas mutações acumuladas. Não se trata de um organismo montado em laboratório, mas de um vírus que passou por vários ciclos de replicação, com sucessivos erros de cópia em seu material genético. Partes dessas alterações deram vantagens para sua sobrevivência e propagação, permitindo que essa linhagem se tornasse dominante em vários países.

Na prática, os cientistas observam que a variante apresenta um conjunto incomum de mudanças em relação às linhagens originais do vírus. Algumas dessas mutações podem aumentar a capacidade de transmissão; outras podem facilitar o escape frente a anticorpos gerados por infecções anteriores ou vacinas. Por reunir tantos pontos de alteração, a Ômicron ganhou a imagem de um vírus remendado, o que alimentou o apelido de Frankenstein em manchetes e reportagens, especialmente em veículos como o jornal espanhol El País.

Ômicron e reinfecção: por que essa variante preocupa?

Desde a disseminação da Ômicron, foram relatados com maior frequência casos de pessoas que tiveram COVID-19 mais de uma vez, inclusive em intervalos relativamente curtos. Estudos epidemiológicos publicados entre 2022 e 2025 indicaram que a taxa de reinfecção associada à Ômicron e suas sublinhagens é superior à observada com a variante Delta e outras anteriores. Isso se deve, em grande parte, ao chamado escape imunológico.

Escape imunológico é o processo pelo qual o vírus consegue contornar, parcial ou totalmente, a resposta do sistema de defesa do organismo. Em termos simples, o corpo conhece uma versão do vírus, mas essa versão muda o suficiente para dificultar o reconhecimento. No caso da Ômicron, as mutações na proteína spike fazem com que anticorpos produzidos após uma infecção por outras variantes, ou mesmo após a vacinação, tenham menor capacidade de neutralizar o vírus. Isso não significa ausência total de proteção, mas indica que a barreira contra a infecção fica menos eficiente, permitindo reinfecções.

Pesquisas de diferentes centros científicos mostram que pessoas vacinadas ou previamente infectadas ainda tendem a ter uma proteção mais robusta contra quadros graves, internações e mortes, mesmo quando enfrentam a Ômicron. A reinfecção se torna mais frequente, porém muitas vezes com sintomas mais leves ou moderados em comparação aos primeiros anos da pandemia. O comportamento individual, como uso de máscaras em ambientes fechados e ventilação adequada, também influencia o risco de exposição e transmissão.

Como funciona o escape imunológico na prática?

Quando alguém toma uma vacina contra a COVID-19 ou se recupera de uma infecção, o organismo passa a produzir anticorpos e células de memória contra o vírus. Esses anticorpos se ligam, principalmente, à proteína spike, impedindo que o vírus entre nas células. Com a Ômicron e suas múltiplas mutações, partes importantes dessa proteína mudam de formato. Assim, alguns anticorpos produzidos anteriormente se encaixam menos bem, como se tentassem usar uma chave antiga em uma fechadura que foi lixada e adaptada.

Esse fenômeno não anula por completo a resposta imunológica. O sistema de defesa é composto por diferentes camadas: além dos anticorpos, há células T e outras estruturas que contribuem para reduzir a gravidade da doença. As vacinas atualizadas e as doses de reforço, adaptadas para variantes mais recentes derivadas da Ômicron, buscam justamente atualizar o repertório de defesa do organismo. A estratégia é aproximar ao máximo a resposta imunológica do formato atual do vírus em circulação.

Mesmo com reinfecções, vacinas contra COVID-19 continuam reduzindo casos graves e internações – depositphotos.com / angellodeco



A ciência e o acompanhamento da variante Ômicron

Desde a detecção da Ômicron, laboratórios, universidades e órgãos de saúde mantêm monitoramento constante da evolução dessa linhagem e de suas subvariantes. Esse trabalho inclui o sequenciamento genético de amostras, a análise da eficácia de vacinas e medicamentos e o acompanhamento de indicadores como internações e óbitos. O objetivo é identificar rapidamente mudanças que possam alterar o comportamento da doença em uma população.

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Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de vacinas atualizadas, estudos sobre reforços de imunização e avaliação de terapias ajudam a adaptar a resposta à pandemia às características da Ômicron. Em 2026, a COVID-19 passou a ser tratada, em muitos países, como uma doença respiratória com circulação contínua, semelhante ao que ocorre com a gripe, mas ainda sob vigilância ampliada. Nesse cenário, compreender o funcionamento da variante Ômicron, seu potencial de reinfecção e o mecanismo de escape imunológico permite que governos, profissionais de saúde e população adotem medidas mais adequadas para reduzir impactos na saúde pública.