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Queda em Bar

"Obrigada, filho, por sua existência", lamenta mãe de jovem que caiu em bar

João Ricardo Damasceno morreu após nove dias internado. O jovem guitarrista de 22 anos caiu de um plano elevado em um bar da Asa Sul e sofreu um traumatismo cranioencefálico: "Este é o meu maravilhoso filho", destacou a pediatra Fábia Queiroga

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Luiz Francisco - Correio Braziliense
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Luiz Francisco - Correio Braziliense
Repórter
09/11/2026 23:20

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"Obrigado, filho, por sua existência", lamenta a mãe após a morte do filho que caiu em um bar da Asa Sul crédito: Reprodução/Redes sociais

Mãe de João Ricardo Damasceno, jovem que caiu em um bar da Asa Sul, a pediatra Fábia Queiroga, lamenta a morte repentina de seu filho nas redes sociais. "Obrigada, filho, por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada", declarou a médica em publicação nas redes sociais. O rapaz morreu, neste domingo (8/11), após nove dias internado.

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A pediatra também se mostrou orgulhosa pela trajetória de João Ricardo. "Me saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostratam que ele era maior do que nós, pais, poderíamos imaginar", afirma em publicação.



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As informações sobre a data e hora do sepultamento do jovem ainda estão sendo confirmadas pela família da vítima. 


Veja a declaração da mãe de João Ricardo Damasceno:


"Este é o meu maravilhoso filho, que partiu para brilhar no Reino do Céu. Meu fotógrafo, meu guitarrista, meu filho amado. Me conforta saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostraram que ele era maior do que nós pais poderíamos imaginar! Obrigada filho por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada. Sua família tem muito orgulho de você! E você está aqui conosco todos os dias!"

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*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti




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