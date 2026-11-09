"Obrigada, filho, por sua existência", lamenta mãe de jovem que caiu em bar

Mãe de João Ricardo Damasceno, jovem que caiu em um bar da Asa Sul, a pediatra Fábia Queiroga, lamenta a morte repentina de seu filho nas redes sociais. "Obrigada, filho, por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada", declarou a médica em publicação nas redes sociais. O rapaz morreu, neste domingo (8/11), após nove dias internado.

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A pediatra também se mostrou orgulhosa pela trajetória de João Ricardo. "Me saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostratam que ele era maior do que nós, pais, poderíamos imaginar", afirma em publicação.

As informações sobre a data e hora do sepultamento do jovem ainda estão sendo confirmadas pela família da vítima.

Veja a declaração da mãe de João Ricardo Damasceno:

"Este é o meu maravilhoso filho, que partiu para brilhar no Reino do Céu. Meu fotógrafo, meu guitarrista, meu filho amado. Me conforta saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostraram que ele era maior do que nós pais poderíamos imaginar! Obrigada filho por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada. Sua família tem muito orgulho de você! E você está aqui conosco todos os dias!"

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*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti