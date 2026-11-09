Grupos bolsonaristas articularam boicote ao Teleton do SBT

Grupos bolsonaristas no WhatsApp organizaram um boicote às doações do Teleton, maratona beneficente do SBT que arrecada recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo.

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Segundo a coluna, um desses grupos, o “Selva Bolsonarista 2.2”, com 35 mil integrantes, enviou na manhã de sábado (7/11) um comunicado orientando os membros a espalhar que doar para a campanha seria ajudar a “mídia esquerdista SBT”. “Vamos dar uma lição nessa mídia esquerdista SBT. Aqui é legião da má vontade! Quer doação, pede pro Lula”, dizia uma das mensagens, sem apresentar qualquer prova de que a emissora seja de esquerda.

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Instruções para responder a artistas

De acordo com Gabriel Vaquer, as mensagens traziam até instruções sobre como reagir aos apelos de artistas e internautas nas redes. “Digam para quem pede doações pedirem para os artistas que fizeram o L, que votaram no Lula! Com o nosso dinheiro, não!”, orientava outro texto. O conteúdo foi replicado em massa no Facebook, no X e no Instagram, onde uma das publicações passou de 1 milhão de visualizações.

Meta batida só na madrugada

Na avaliação de produtores do programa ouvidos pela Folha, o boicote afetou o ritmo das doações. O Teleton só atingiu a meta de R$ 30 milhões na madrugada de domingo (8/11), depois que um apelo do apresentador Celso Portiolli viralizou nas redes.

Segundo a coluna, Portiolli assumiu o comando da reta final quase duas horas antes do previsto, por volta das 20h45 de sábado, diante do receio da produção e da AACD de que o objetivo não fosse alcançado. Todo o valor arrecadado vai diretamente para a AACD, que tem no Teleton sua principal campanha de doações do ano.

Origem da revolta

De acordo com a Folha, a suspeita é de que a ofensiva tenha sido uma reação a uma nota divulgada pelo SBT em 25 de outubro, antes da apuração do segundo turno, em que a emissora da família Abravanel dizia que apoiaria qualquer governo, fosse quem fosse o presidente eleito.

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O que diz o SBT

Em nota à coluna, o SBT afirmou ser vítima de desinformação e se disse indignado com a articulação contra o Teleton. “O SBT é uma empresa de comunicação apartidária e imparcial, que segue rigorosamente a carta de princípios editoriais estabelecidas por Silvio Santos”, diz o texto. Segundo a emissora, interpretações diferentes disso são “fruto de desinformação e falta de conhecimento do conteúdo de seus programas e telejornais”.