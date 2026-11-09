Sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente com Porsche, em SP

O cantor Belutti, integrante da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (9). O caso aconteceu na Alameda Rio Negro, localizada em Alphaville, área de mansões do município de Barueri, na Grande São Paulo.

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O músico dirigia um Porsche e viajava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov.

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Colisão e atendimento

Durante o trajeto, o Porsche bateu na mureta de proteção da via. Não houve atropelamento de pedestres no local.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do sertanejo. Conforme informações transmitidas pelo empresário do artista, um automóvel que vinha logo atrás prestou socorro ao condutor e ao amigo dele.

Trajetória na música

Belutti é a assinatura artística de Bruno Belucci Pereira. O paulistano nasceu em 7 de novembro de 1981 e começou a cantar profissionalmente ainda criança.

Na década de 1990, ele participou do grupo Comando, uma boy band produzida pela equipe de Gugu Liberato. Posteriormente, a união profissional com Marcos começou em 2007.

O primeiro DVD da parceria foi gravado em março de 2008. A trajetória dos dois inclui canções de sucesso no cenário nacional, como: "Domingo de Manhã", "Aquele 1%", "Eu Era" e "Tão Feliz".

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Atualmente, o artista é casado com a atriz Thaís Pacholek, união iniciada em 2014.