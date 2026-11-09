Assine
overlay
Início Nacional
CARRO DESTRUÍDO

Sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente com Porsche, em SP

Voz de sucessos sertanejos bateu na mureta de Alphaville, na Grande São Paulo, e foi socorrida na hora; saiba mais detalhes sobre o ocorrido com Belutti e amigo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/11/2026 07:21 - atualizado em 09/11/2026 07:21

compartilhe

×
Sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente com Porsche, em SP
O cantor Belutti, da dupla Marcos &amp; Belutti, e o Porsche que dirigia após se envolver em um acidente de trânsito na Grande São Paulo crédito: Reprodução/TV/Instagram

O cantor Belutti, integrante da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (9). O caso aconteceu na Alameda Rio Negro, localizada em Alphaville, área de mansões do município de Barueri, na Grande São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O músico dirigia um Porsche e viajava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov.

Leia Mais

Colisão e atendimento

Durante o trajeto, o Porsche bateu na mureta de proteção da via. Não houve atropelamento de pedestres no local.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do sertanejo. Conforme informações transmitidas pelo empresário do artista, um automóvel que vinha logo atrás prestou socorro ao condutor e ao amigo dele.

Trajetória na música

Belutti é a assinatura artística de Bruno Belucci Pereira. O paulistano nasceu em 7 de novembro de 1981 e começou a cantar profissionalmente ainda criança.

Na década de 1990, ele participou do grupo Comando, uma boy band produzida pela equipe de Gugu Liberato. Posteriormente, a união profissional com Marcos começou em 2007.

O primeiro DVD da parceria foi gravado em março de 2008. A trajetória dos dois inclui canções de sucesso no cenário nacional, como: "Domingo de Manhã", "Aquele 1%", "Eu Era" e "Tão Feliz".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, o artista é casado com a atriz Thaís Pacholek, união iniciada em 2014.

Tópicos relacionados:

acidente cultura musica sao-apulo sertanejo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay