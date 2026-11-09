Padre Júlio Lancellotti volta às redes sociais e agradece apoio

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (9/11) o padre Júlio Lancellotti agradeceu àqueles que apoiam, dão visibilidade e se solidarizam com a luta e com o trabalho humanitário voltado à população em situação de rua. Ele estava afastado das redes sociais desde dezembro de 2025.

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“Quero agradecer imensamente a todos e todas que durante todo esse tempo, em que eu não pude postar diretamente das minhas redes sociais, vocês estiveram conosco”, disse.

No vídeo, ele ressalta que as ações promovidas pelo Instituto Mercedário continuam ativas, com ampliação das atividades, novos cursos para a população vulnerável, lavanderias, padarias e projetos nas ruas.



O Padre Júlio Lancellotti é um conhecido presbítero católico, pedagogo e ativista dos direitos humanos, cuja ação social é historicamente voltada à defesa e ao acolhimento de populações em extrema vulnerabilidade em São Paulo, especialmente as pessoas em situação de rua, detentos, menores infratores e portadores de HIV/Aids.

Em dezembro de 2025, por determinação do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, Lancellotti foi afastado das redes sociais e proibido de transmitir missas ao vivo. A medida foi apresentada pela Arquidiocese como um período de "recolhimento temporário" e uma forma de proteção ao padre, que vinha sofrendo intensos ataques, ameaças e perseguições virtuais por grupos de extrema-direita e de oposição devido à sua atuação social. Suas posições e pautas frequentemente geram forte repercussão e polarização.

Neste domingo (08/11), o arcebispo concedeu a autorização para que o Padre Júlio retomasse o uso de suas redes sociais.



Atualmente, ele atua como coordenador da pastoral Povo da Rua e vigário episcopal da Arquidiocese de São Paulo, e lidera a distribuição diária de alimentos, água, cobertores, kits de higiene e suporte básico de sobrevivência.

Nos anos 1990, o presbítero fundou as Casas Vida I e II, voltadas ao acolhimento e abrigo de crianças e jovens portadores de HIV/Aids. Ele também fundou a Padaria Escola Dom Paulo Evaristo Arns, um projeto voltado à capacitação profissional em panificação para pessoas em transição das ruas, produzindo centenas de pães distribuídos diariamente no café da manhã.

Dentre outros projetos sociais, padre Júlio atuou na criação e manutenção do Centro Comunitário São Martinho de Lima, espaço de apoio e resguardo para menores abandonados e jovens em vulnerabilidade; e o Programa Morar Primeiro, iniciativa em parceria com o fundo FICA e a Paróquia São Miguel Arcanjo, baseada na premissa de que a moradia digna é o primeiro passo para a reinserção social.

Foi o presbítero também que, atuando no combate a arquitetura hostil, inspirou a criação da Lei Padre Júlio Lancellotti (Lei nº 14.489/2022), que proíbe o uso de materiais e estruturas, como pedras embaixo de viadutos e bancos anti pessoas, desenhadas para afastar moradores de rua de espaços públicos.

Veja o vídeo:





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