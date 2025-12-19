Galeria
Por decisão de arquidiocese, padre Júlio Lancellotti anuncia pausa em transmissões e redes sociais
-
Após a missa, o pároco fez um pronunciamento no qual agradeceu às pessoas que atuaram nas transmissões ao longo do período em que as celebrações foram exibidas pela internet. Na mesma ocasião, ele informou que deixará de utilizar suas redes sociais. Foto: - Reprodução/Instagram
-
Durante a fala aos fiéis, o padre recorreu a uma metáfora ao afirmar que, mesmo diante da falta de ar, “sempre surge um tubo de oxigênio”, destacando em seguida que esse oxigênio é o amor de Deus. Foto: Reprodução/Instagram
-
Padre JÃºlio Lancellotti consolidou-se como uma das figuras mais conhecidas da Igreja CatÃ³lica no Brasil por sua atuaÃ§Ã£o direta junto Ã s populaÃ§Ãµes mais vulnerÃ¡veis da cidade de SÃ£o Paulo, especialmente pessoas em situaÃ§Ã£o de rua, crianÃ§as e adolescentes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @padrejulio.lancellotti
-
Ainda antes de sua ordenação sacerdotal, trabalhou como professor e já se envolvia com iniciativas sociais, experiência que aprofundou sua sensibilidade para as desigualdades sociais e ajudou a moldar sua visão pastoral. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
A partir de 1993, assumiu papel central na Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, iniciativa que se tornaria uma das marcas mais fortes de sua atuação. Foto: Reprodução;/Youtube
-
Nesse trabalho, Padre Júlio passou a oferecer não apenas assistência material, como alimentos e itens básicos, mas também escuta, acolhimento espiritual e apoio emocional às pessoas que vivem nas ruas. Foto: Reprodução/Instagram
-
Sua presença contínua em regiões centrais da cidade, incluindo áreas marcadas pelo uso de drogas e pela exclusão social, transformou-o em uma referência nacional na defesa dos direitos dessa população. Foto: Reprodução;/Instagram
-
-
Essa postura firme e pública, no entanto, também o colocou no centro de controvérsias. Foto: Divulgação
-
Seus posicionamentos críticos em relação a governos e a figuras políticas conservadoras ampliaram esse embate, fazendo com que ele se tornasse alvo frequente de ataques e campanhas de difamação, sobretudo nas redes sociais. Foto: Reprodução;/Instagram
-
Reconhecido por muitos como uma voz incômoda, porém necessária, ele segue defendendo que o papel da Igreja é estar ao lado dos excluídos, denunciando injustiças e promovendo a solidariedade. Foto: Reprodução/Youtube
-