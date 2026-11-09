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POLÍTICA

Desembargadora deixa o país após condenação por corrupção, mas vê sua situação ganhar novo capítulo com ordem de prisão decretada por ministro do STJ

Condenados por corrupção, Sandra Rusciolelli e o filho deixaram o país sem autorização; Corte agora aciona a Interpol para extradição imediata

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
09/11/2026 16:44

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Desembargadora deixa o país após condenação por corrupção, mas vê sua situação ganhar novo capítulo com ordem de prisão decretada por ministro do STJ
Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo teve prisão preventiva decretada pelo STJ após descumprir restrições e viajar a Portugal crédito: Nei Pinto/TJBA

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decretou na quinta-feira (5/11) a prisão preventiva da desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e de seu filho, Vasco Rusciolelli Azevedo. A determinação acolhe pedido do Ministério Público Federal (MPF), após constatar que ambos viajaram para Portugal e descumpriram restrições fixadas pela Justiça.

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A Corte Especial do STJ condenou os dois, por unanimidade, na última quarta-feira (4/11) pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Faroeste. Sandra recebeu pena de 14 anos e 20 dias de reclusão. Vasco foi condenado a 13 anos e 11 meses.

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Endereço irregular e saída do país

Consultas do MPF aos sistemas de controle migratório revelaram que mãe e filho deixaram o Brasil em 21 de setembro de 2026 rumo a Lisboa, onde desembarcaram no dia seguinte. A viagem ocorreu cerca de um mês após indicarem um novo endereço residencial ao Judiciário.

Em outubro, um oficial de justiça tentou cumprir diligência no local informado e não encontrou os condenados. Certidão do Ministério Público apontou que o porteiro do edifício declarou que Sandra jamais residiu ali. O servidor também falou com Vasco por telefone, mas a ligação foi encerrada abruptamente quando ele mencionou a determinação judicial.

Ao analisar o quadro, o ministro Og Fernandes afirmou que os fatos configuram risco concreto à aplicação da lei penal: "A sucessão desses acontecimentos não se harmoniza com a hipótese de simples viagem ao exterior. Ao contrário, os fatos indicam, em juízo de cognição cautelar, comportamento dirigido a dificultar a localização e a frustrar a atuação jurisdicional."

Descumprimento e pedido de extradição

O histórico do processo registra que os réus tiveram prisão temporária convertida em preventiva. Em setembro de 2020, obtiveram prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Posteriormente, a domiciliar foi revogada, mantendo-se o uso da tornozeleira.

Em fevereiro de 2022, a Justiça estipulou condições menos restritivas:

  • proibição de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA);

  • proibição de contato com outros acusados;

  • obrigação de manter o endereço residencial atualizado no processo.

O relator destacou que a falta de atualização do paradeiro inviabilizou as medidas alternativas. A exigência descumprida havia sido aplicada justamente para substituir a custódia, demonstrando a ineficácia de outros meios para conter a evasão.

Og Fernandes determinou a expedição dos mandados com registro no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões e acionou a Polícia Federal para incluir os nomes na Difusão Vermelha da Interpol. A ordem autoriza o pedido de prisão preventiva para extradição junto às autoridades portuguesas e mantém o sigilo da Pet 19.633 até a conclusão das diligências.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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