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Pai é investigado após filha de 5 anos disparar arma e matar irmã de 3

Tragédia no Rio de Janeiro mobiliza a polícia após criança de cinco anos disparar pistola do pai; investigação apura crimes de homicídio e omissão

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
09/11/2026 12:40

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Pai é investigado após filha de 5 anos disparar arma e matar irmã de 3
Pai é investigado após filha de 5 anos disparar arma e matar irmã de 3 crédito: Tupi

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental efetuado pela irmã, de 5 anos, na manhã de domingo (8), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A pistola pertencia ao pai das crianças, registrado como colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

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A vítima chegou a receber atendimento de emergência no Hospital Municipal Rocha Faria, localizado na mesma região. Apesar dos cuidados médicos na unidade de saúde, a criança não resistiu aos ferimentos provocados pelo tiro.


Depoimento sobre o momento do disparo


A mãe das meninas detalhou o fato em depoimento prestado a policiais militares. A mulher declarou que o casal ainda estava dormindo quando acordou assustado com o barulho da arma disparada dentro de casa.


Ao correrem para o quarto das filhas, os pais encontraram a menina mais nova ferida no cômodo. Aos adultos, a criança de 5 anos explicou que a arma disparou sem intenção enquanto ela mexia no objeto pertencente ao pai.



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Apuração e enquadramento criminal


A Delegacia de Homicídios da Capital conduz a apuração e ouviu o pai na condição de acusado. O homem poderá responder formalmente por:




  • homicídio culposo, aplicado para condutas em que inexiste a intenção de matar;




  • omissão de cautela, crime previsto na legislação para quem não impede o acesso de menores de 18 anos a armas de fogo.




Diligências e exames periciais


Os investigadores recolheram a pistola para a realização de perícia técnica. O proprietário da arma realizou um exame residuográfico, teste pericial que comprovou a ausência de vestígios de pólvora nas mãos dele.

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Agentes periciaram o apartamento da família logo após a confirmação da morte da menina. A equipe de reportagem da "TV Globo" esteve no endereço, mas não encontrou moradores no local.


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