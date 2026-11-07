Lutador que espancou mulheres no Rio diz não se lembrar de agressões, afirma delegado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, 32, preso sob acusação de espancar duas mulheres em seu prédio na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, afirmou à Polícia Civil não se recordar das agressões registradas pelas câmeras do condomínio.

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De acordo com o delegado Álvaro Gomes, da 18ª DP (Tijuca), ele declarou em depoimento se recordar apenas do momento em que foi algemado na portaria do prédio.

"Ele começou falando que se recordava só de estar algemado na portaria. Quando perguntamos o que poderia ter ocorrido, ele disse que antes fez uso de anabolizantes e antidepressivos", afirmou o delegado.

Gomes afirmou que ele ainda não apresentou advogado à polícia. O processo criminal aberto contra ele na Justiça está sob sigilo, o que impede a identificação de alguma defesa constituída.

Duas mulheres já prestaram depoimento, sendo uma delas a mulher de 40 anos agredida no elevador. Uma senhora de 81 anos, a primeira a sofrer o ataque, segue internada no Hospital Souza Aguiar. Ela sofreu traumatismo craniano.

Segundo a investigação, a série de agressões começou quando vizinhos acionaram a polícia, no início da madrugada de quinta (5/11), após ouvirem barulho de gritos e agressões vindos do apartamento do lutador.

Em seguida, ele começou a invadir os apartamentos vizinhos, enquanto gritava que iria "matar todos no prédio", segundo o relato colhido pelos policiais.

Uma vizinha que teve o apartamento invadido fugiu com a família pela escadaria do prédio. Em seguida, diz a investigação, Gomes entrou em outro apartamento e agrediu com socos, chutes e cotoveladas uma mulher de 81 anos.

Uma terceira vizinha subiu pelo elevador para tentar acudir a vítima, mas foi espancada por Gomes. Vídeo da câmera do elevador mostra que a sequência de agressões dura quase três minutos. O lutador dá um chute na vítima para que ela entre no elevador e depois desfere mais de 30 socos e cotoveladas.

Ele ainda aplica um golpe de artes marciais, como um mata-leão, e leva a mulher ao chão. Ali, com a vítima ferida e ensanguentada, o suspeito desfere mais socos. A polícia classificou de brutais as agressões.

Três minutos depois, Gomes sai do elevador e deixa a mulher caída, com lesões no rosto, braços e pernas. O chão e a parede do elevador ficaram cobertos de sangue.

Avisados pela vizinhança, guardas municipais acionaram policiais militares, que foram até o prédio. Em nova tentativa de agressão, Gomes reagiu, segundo a polícia, e foi baleado na perna.

As duas mulheres espancadas e Gomes foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. De lá, o lutador foi encaminhado para o presídio de Benfica.

A 18ª DP (Delegacia de Polícia), na Praça da Bandeira, ouviu testemunhas e obteve imagens de câmeras de segurança. A Polícia Civil afirma que Gomes, que foi autuado, responderá por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

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