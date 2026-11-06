Vídeo: lutador de jiu-jitsu agride duas vizinhas em condomínio

Um lutador de jiu-jitsu foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio após espancar pelo menos duas vizinhas dentro de um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio, na madrugada desta quinta-feira (5). A Justiça converteu o flagrante a pedido da 18ª DP (Praça da Bandeira). As agressões a uma das vítimas foram gravadas pela câmera do elevador do prédio.

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Segundo a investigação, por volta da 1h Lucas Portela Fontana Gomes entrou, sem motivo aparente, no apartamento de uma vizinha de 66 anos no 3º andar e a agrediu. Familiares da idosa conseguiram sair do imóvel e foram à portaria pedir socorro. Uma vizinha do 2º andar, de 56 anos, ouviu os gritos e desceu. "Ele está com a minha avó!", alertou um jovem que havia escapado do apartamento.

A mulher subiu ao 3º andar para verificar o que ocorria e encontrou Lucas já na entrada do elevador, descalço e sem camisa. Cães soltos no corredor entraram na cabine junto com eles.

O que as imagens mostram?

Dentro do elevador, Lucas exigiu que a vizinha se ajoelhasse e desferiu um chute. "Você não me bate!", disse a mulher. O agressor ignorou o pedido e iniciou uma sequência de socos e cotoveladas. A vítima tentou se proteger com as mãos sem conseguir.

Quando o elevador chegou ao térreo, ninguém apareceu para ajudar. Lucas encurralou a mulher, empurrou a cabeça dela contra a parede e, pelas costas, aplicou um "mata-leão" até derrubá-la no chão. Com os joelhos sobre o peito da vítima, continuou a socá-la no rosto. Os cachorros tentaram intervir. Por fim, pegou a mulher pelo pescoço e bateu a cabeça dela várias vezes no piso antes de sair do elevador aos gritos pela portaria.

Ensanguentada e com dificuldade para se levantar, a vítima deixou o prédio e se abrigou em um posto de gasolina próximo. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Pela manhã, policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados. Lucas reagiu à abordagem e tentou tomar a arma de um dos policiais. Os PMs atiraram em suas pernas. Mesmo ferido, ele resistiu e tentou subir pelas escadas, sendo imobilizado com uma arma de choque.

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O caso é investigado pela 18ª DP. Lucas permanece preso e à disposição da Justiça.