Quem é o lutador de jiu-jítsu preso após invadir apartamento e espancar vizinhas

Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, foi preso nessa sexta-feira (6/11) sob a acusação de agredir duas vizinhas em um prédio na Tijuca. O investigado, que responde por tentativa de feminicídio, exibia treinos de jiu-jítsu nas redes sociais e já possuía registro criminal por deixar o local de um acidente de trânsito.

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Os episódios violentos ocorreram durante a madrugada de quinta-feira (5/11), motivados por reclamações sobre barulho no apartamento de Lucas. Por volta de 1h, ele invadiu a residência de uma idosa de 81 anos no terceiro andar e a atacou. Familiares conseguiram escapar do imóvel e buscaram apoio na portaria.

Ataque no elevador



Câmera de segurança registra a agressão de Lucas Portela a uma vizinha no elevador do prédio na Tijuca. Foto: Reprodução



Ao escutar os gritos e pedidos de socorro, uma moradora de 40 anos saiu do segundo pavimento para checar a situação. No terceiro andar, ela encontrou o homem descalço e sem camisa. O agressor ordenou que ela ficasse de joelhos e deu início a uma série de golpes.

A vítima foi espancada dentro do elevador, onde cães tentaram intervir. De acordo com a apuração, ela recebeu pelo menos 30 socos, cotoveladas, chutes no rosto, sofreu um mata-leão e teve a cabeça batida repetidamente contra o chão. A mulher relatou que o agressor gritava: "já que ninguém me ajuda, eu vou matar todo mundo".

Ensanguentada, a moradora conseguiu deixar o condomínio e buscou refúgio em um posto de gasolina das proximidades.

Resistência e prisão

Policiais militares do 6º BPM e agentes da Guarda Municipal compareceram ao endereço pela manhã. O suspeito reagiu à abordagem e tentou retirar a arma de um policial. A equipe disparou contra as pernas de Lucas, que continuou resistindo e tentou fugir pelas escadas, sendo contido com uma arma de choque.

O caso está sob investigação da 18ª DP (Tijuca). Em depoimento, o homem afirmou não se lembrar dos fatos. O delegado Álvaro Gomes apura se houve consumo de entorpecentes, enquanto o próprio detido mencionou o uso de anabolizantes. Os policiais constataram ainda que o homem possui uma tatuagem nas costas inspirada na pintura "Davi com a Cabeça de Golias".

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A mãe do investigado compareceu à delegacia, comunicou que o filho reside sozinho e afirmou desconhecer o ocorrido. As duas vizinhas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. A mulher de 40 anos recebeu alta médica, enquanto a idosa de 81 anos permaneceu hospitalizada com quadro de saúde estável.