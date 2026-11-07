ENCONTRO DE CADÁVER
Por dentro do apartamento onde compradora encontrou corpo em MG
Imóvel foi arrematado judicialmente há dois meses, em Patos de Minas; corpo de mulher de 53 anos foi encontrado sobre a cama
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Compradora chama chaveiro para abrir apartamento e encontra corpo em Patos de Minas Foto: Arquivo pessoal/Reprodução
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Compradora chama chaveiro para abrir apartamento e encontra corpo em Patos de Minas Foto: Arquivo pessoal/Reprodução
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Compradora chama chaveiro para abrir apartamento e encontra corpo em Patos de Minas Foto: Arquivo pessoal/Reprodução
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Compradora chama chaveiro para abrir apartamento e encontra corpo em Patos de Minas Foto: Arquivo pessoal/Reprodução
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Compradora chama chaveiro para abrir apartamento e encontra corpo em Patos de Minas Foto: Arquivo pessoal/Reprodução