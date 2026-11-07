Parlamentar bolsonarista pode ser condenada por assédio e pagar R$ 1 milhão

FOLHAPRESS - Vereadora de Londrina (PR) e deputada eleita Jessica Ramos Moreno (PL), conhecida como Jessicão, é alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo MPT-PR (Ministério Público do Trabalho no Paraná) que determina a remoção imediata de uma publicação em que a parlamentar, a mulher com a maior votação no estado, incita a demissão de petistas.

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"A porcaria do voto dele prejudica seu negócio, sua família e toda sua vida! Demita o mal", escreveu Jessicão numa postagem feita na rede social X em 25 de outubro, após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que garantiu a reeleição de Lula (PT).

A ação civil também requer o pagamento de R$ 1 milhão em indenização por danos morais coletivos e abrange outros conteúdos da parlamentar que possam induzir ou incitar práticas discriminatórias de acesso ou manutenção da relação de trabalho.

O MPT-PR caracterizou a publicação como prática de assédio eleitoral e afirmou ter recebido mais de cem denúncias referentes à postagem, que segue disponível no perfil da vereadora.

Em nota, Jessicão disse que ainda não teve acesso oficial ao processo e que prestará os devidos esclarecimentos "assim que tiver conhecimento de todos os elementos."

"Reforço meu compromisso com a liberdade de expressão, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e indispensável à democracia. O debate político, a manifestação de opiniões e a liberdade de pensamento precisam ser respeitados, independentemente de posições ideológicas", disse a deputada eleita.

Ela ainda declarou que não abrirá mão do seu direito de manifestação, dentro dos limites da lei, e diz que "a democracia pressupõe liberdade, pluralidade de ideias e respeito ao contraditório."

A decisão do MPT-PR cita o alcance da publicação, que em poucas horas chegou a mais de 1 milhão de visualizações.

Segundo o órgão, existe um "amplo potencial de que a mensagem discriminatória atinja um incontável número de empregadores, que podem se sentir autorizados à prática de assédio eleitoral e discriminação por convicção política."

Indenização

A indenização requerida considera o valor equivalente a R$ 1 a cada visualização da postagem.

Jessicão foi eleita deputada estadual com 131.673 votos, número que representa a segunda maior votação ao cargo no estado, ficando atrás apenas de Paulo Melo, também eleito pelo PL. Ela tem mais de 200 mil seguidores no X.

O MPT-PR justifica a indenização por danos coletivos afirmando que o comportamento "extrapola a liberdade de manifestação" e é incompatível com a ordem constitucional. "Por violar direitos fundamentais assegurados a todo trabalhador, especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a não discriminação, bem como os direitos à intimidade, à vida privada e à liberdade de consciência", diz o órgão.

O recurso deve ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou ainda para entidades sociais filantrópicas relacionadas à proteção dos direitos dos trabalhadores.

Quem é Jessicão

Nascida em Londrina, Jessicão é ex-presidente do Movimento Direita Paraná e foi eleita vereadora pela primeira vez em 2020, então pelo PP (Partido Progressistas). Ela foi reeleita em 2024 e neste ano lançou sua primeira candidatura à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná).

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Alinhada às bandeiras do bolsonarismo, defendeu a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) após a derrota do candidato à Presidência no pleito do último mês. "Quando o sistema persegue quem o confronta, não é fuga, é exílio", disse numa postagem feita no X em 27 de outubro.