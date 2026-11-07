Lula critica Globo e questiona propaganda sobre crianças com fome

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou nesta sexta-feira (6) a Rede Globo pela exibição de propaganda com crianças passando fome no Brasil.

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Durante participação na reunião do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), em Brasília, o petista disse ter visto na TV a mensagem de que 7 milhões de crianças estariam passando fome e questionou a origem das informações.

Lula não especificou a qual propaganda estava se referindo, mas, no roteiro de um vídeo de campanha contra a fome ao qual a reportagem teve acesso, há menção a "7 milhões de brasileiros", citando crianças depois. "Você sabe o que vai comer hoje? 7 milhões de brasileiros não. Sem alimentação muitas crianças têm seu futuro ameaçado", diz.

"No Brasil, temos uma imprensa, que talvez seja correto, não estou fazendo juízo de valor, que prefere criticar do que elogiar", afirmou Lula. "Ainda ontem eu estava em casa tomando uma sopa, um creme de aspargo, e quase me engasgo quando vi uma propaganda na Globo."

Lula pediu que o material fosse investigado "para saber quem é essa entidade que a Globo está apoiando, quem é que está contando essa mentira".

Segundo a emissora, a campanha é iniciativa do Pacto Contra a Fome, "reconhecida instituição social apoiada pela Globo desde 2023, assim como dezenas de outras às quais a empresa cede espaço publicitário para ampliar o alcance de temas de interesse público".

"A peça veiculada foi produzida pelo Pacto Contra a Fome e os dados apresentados têm como fonte a PNAD Contínua, pesquisa oficial do IBGE", afirmou a Globo.

O Pacto Contra Fome afirmou à reportagem que tem como missão engajar a sociedade na erradicação da fome e na redução do desperdício. Disse ainda que este é o intuito de suas campanhas e que o valor de 7 milhões de brasileiros citados correspondem a uma aproximação baseada na estimativa da PNAD de 2024, que apontou 6,48 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave.

"O Pacto Contra a Fome reconhece os avanços do combate à fome nos últimos anos, por meio de programas sociais e ações da sociedade civil, e acredita na importância da continuidade e das melhorias para que um dia nenhum brasileiro passe fome", diz em nota.

A saída do Brasil do Mapa da Fome no terceiro mandato de Lula é citada de forma reiterada pelo petista durante seu governo e em sua campanha à reeleição.

Em declarações públicas, são frequentes as menções do presidente a comparativos com a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo pesquisa do IBGE, entre 2023 e 2024, a insegurança alimentar moderada caiu de 5,3% para 4,5% e a grave, de 4,1% para 3,2% no Brasil.