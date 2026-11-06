Santiago Peña é colocado em prisão domiciliar logo após impeachment

Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai, teve a prisão domiciliar decretada nesta sexta-feira (6/11), minutos depois de sofrer impeachment no senado paraguaio.

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A ordem foi emitida pelo Ministério Público do país e está relacionada às investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta e outros crimes financeiros ligados ao escândalo do Ueno Bank.

Ele deverá ficar detido em sua residência até ser colocado à disposição da Justiça.

O ex-presidente do Banco Central paraguaio, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, também teve a prisão decretada. No caso de Spalding, o MP pede a detenção em regime fechado em uma das unidades prisionais do país.

Com informações da AFP e La Nación.

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Matéria em atualização.