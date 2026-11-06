'Que Deus abençoe o Paraguai', diz Santiago Peña em mensagem de despedida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, publicou na tarde desta sexta-feira (6) uma mensagem de despedida em suas redes sociais, sem esclarecer se ainda está no país e sem mencionar o processo de impeachment que sofre no Congresso no âmbito do caso do Ueno Bank.

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"Apresentei minha renúncia para evitar mais dano ao país e contribuir para devolver a tranquilidade ao Paraguai", escreveu Peña. "Não quero que minha presença seja motivo de maior divisão ou instabilidade. Minha responsabilidade é colocar o país acima de meu destino pessoal."

"Hoje é preciso unir-nos como paraguaios para reconstruir a institucionalidade e recuperar a confiança. Me despeço com gratidão, sem ignorar a angústia daqueles que hoje esperam respostas", disse, concluindo: "Que Deus abençoe o Paraguai."

A equipe de Peña disse na quinta (5) que ele estava em Assunção, mas em local não revelado por motivos de segurança. Já nesta sexta, o presidente, que continua formalmente no cargo até que sua renúncia ou seu impeachment seja aprovado no Congresso, publicou uma foto com os dois advogados que apresentaram sua defesa ao Legislativo hoje.

Se o órgão aprovasse a renúncia, Peña sairia do cargo como senador vitalício, mantendo imunidades até o fim da vida. Já o impeachment, se concretizado, abre caminho para que o político do Partido Colorado seja responsabilizado pela Justiça comum por eventuais crimes cometidos no escândalo do Ueno Bank.

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Peña foi acionista do grupo controlador do banco até 2025. A instituição financeira digital, onde quase metade dos paraguaios eram correntistas, teve seu funcionamento suspenso pelo banco central do país após problemas de solvência e indícios de irregularidades.