'Milei paraguaio', Payo Cubas é vaiado e retirado de ato no centro de Assunção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paraguayo "Payo" Cubas, ex-candidato à Presidência do Paraguai, foi recebido com vaias e protestos por um grupo de jovens ao se aproximar de uma manifestação nas imediações do Congresso Nacional, no centro de Assunção. Sob vaias e xingamentos, ele foi retirado do meio da multidão.

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Segundo o jornal El Nacional, ele foi confrontado pelo grupo ao aparecer entre os manifestantes em meio à crise política no país. Participantes do ato questionaram o ex-candidato sobre sua responsabilidade política na eleição de parlamentares considerados controversos e que são alvos de denúncias.



???????? | Paraguayo "Payo" Cubas fue expulsado y abucheado por manifestantes en el microcentro de Asunción tras intentar acoplarse a las protestas juveniles que celebraban la renuncia de Santiago Peña y exigían la devolución de fondos de Ueno Bank. La multitud le mostró "tarjeta roja" exigiendo que la clase política opuesta y oportunista no capitalice la movilización ciudadana. https://t.co/x7awbFrakV

— Mundo en Conflicto ???? (@MundoEConflicto) November 6, 2026

Em 2023, Cubas concorreu à Presidência do Paraguai e terminou em terceiro lugar. Seu discurso antissistema e suas posições confrontadoras renderam comparações com o argentino Javier Milei, motivo pelo qual ficou conhecido como "Milei paraguaio".

A aparição de Cubas ocorreu em um cenário de tensão política, com manifestantes concentrados nas ruas do centro de Assunção. Após a aprovação do impeachment no Congresso, o ex-presidente Santiano Peña foi preso nesta sexta-feira (6).

De acordo com a imprensa paraguaia, que mostrou imagens de presença policial em frente à residência de Peña, o político do Partido Colorado foi informado da ordem e ficará detido em prisão domiciliar até se apresentar à Procuradoria.

A retirada dele do cargo coroa uma semana turbulenta, marcada pelo escândalo de fraudes envolvendo o Ueno Bank, principal banco digital do país, com 2,9 milhões de clientes -o país tem cerca de 7 milhões de habitantes.

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A investigação respingou em Peña, ex-investidor da holding do banco e responsável por, em 2023, nomear Carlos Carvallo, então presidente-executivo da companhia, para a presidência do Banco Central do Paraguai. Carvallo renunciou ao cargo nesta semana e também teve ordem de prisão emitida nesta sexta.