Roleta-russa: adolescente de 15 anos morre com tiro na cabeça

Um adolescente de 15 anos morreu com um tiro na cabeça durante uma brincadeira de roleta-russa em Paracambi, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Daniel Antunes da Rocha.

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Segundo informações preliminares recebidas pela TV Globo, um colega de 16 anos teria disparado a arma enquanto os dois brincavam. A arma seria da família do adolescente.

Daniel foi encontrado ferido dentro de uma casa na comunidade do Sabugo, na Rua Canadá. Ele ainda estava vivo quando o socorro chegou e foi levado ao Hospital de Lages.

Policiais militares foram acionados por moradores que relataram um ferido por disparo de arma de fogo no imóvel. Os agentes chegaram ao local e encontraram Daniel caído, com um ferimento grave na cabeça. O hospital notificou a polícia sobre o caso.

Investigação

A investigação deve ficar sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Nova Iguaçu.

Nenhuma arma de fogo foi localizada durante a vistoria da casa. A equipe de perícia recolheu três munições calibre .40, dois celulares e um projétil encontrado no chão. Todo o material foi encaminhado para análise pericial.

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As circunstâncias exatas do disparo ainda precisam ser esclarecidas pelas investigações. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens ao adolescente: "Sua partida deixa uma saudade enorme e um vazio no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecer você".