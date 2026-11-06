Vídeo: porteiro chora ao ganhar carro de presente após mais de 30 anos trabalhando em escola
Após mais de três décadas de trabalho em colégio de Fortaleza, Batista se emociona ao receber homenagem inesquecível organizada por pais e alunos
compartilhe
Uma surpresa organizada pela comunidade escolar mudou a rotina de Batista, porteiro da Escola Espaço Vida, em Fortaleza (CE). Com mais de 30 anos de trabalho dedicados à instituição de ensino, o profissional ganhou um carro de presente em uma homenagem planejada pela direção, por pais e por alunos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza
- Vídeo: vira-lata caramelo invade ensaio de quadrilha e acerta coreografia
O momento da entrega foi registrado em vídeo e se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, o funcionário aparece muito emocionado ao descobrir que o veículo com um grande laço vermelho havia sido comprado especialmente para ele.
Mobilização da comunidade escolar
A iniciativa reuniu integrantes da comunidade escolar que se organizaram para presentear Batista e valorizar sua história no colégio. A compra do automóvel ocorreu por meio de esforços conjuntos entre a escola e os pais dos estudantes.
De acordo com Marina Barreto, uma das mães que participaram da mobilização, a homenagem buscou demonstrar carinho pelo funcionário. Batista participa do dia a dia da escola há mais de três décadas.
Em publicação nas redes sociais, Marina pontuou que o gesto expressa princípios que vão além do ensino tradicional em sala de aula e escreveu: a escola dos meus filhos, junto com alguns pais, se uniu para presentear o porteiro Batista. E eu estou até agora refletindo sobre a beleza desse gesto.
A mãe também ressaltou que a educação envolve ensinar a olhar para o próximo e reconhecer a importância das pessoas que constroem a comunidade escolar.
Leia Mais
Reação registrada em vídeo
O vídeo compartilhado por Marina Barreto documenta os momentos da surpresa vivida por Batista. Na gravação, o funcionário se aproxima do carro decorado com o laço vermelho.
Ao perceber que o presente era destinado a ele, Batista não conseguiu conter as lágrimas. A comoção do trabalhador emocionou as pessoas que acompanhavam a entrega no local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O registro da homenagem também repercutiu de maneira positiva entre os internautas. A ação transformou mais de três décadas de dedicação de Batista à Escola Espaço Vida em uma demonstração de reconhecimento e afeto de quem convive com ele diariamente.