Vídeo: porteiro chora ao ganhar carro de presente após mais de 30 anos trabalhando em escola

Uma surpresa organizada pela comunidade escolar mudou a rotina de Batista, porteiro da Escola Espaço Vida, em Fortaleza (CE). Com mais de 30 anos de trabalho dedicados à instituição de ensino, o profissional ganhou um carro de presente em uma homenagem planejada pela direção, por pais e por alunos.

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O momento da entrega foi registrado em vídeo e se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, o funcionário aparece muito emocionado ao descobrir que o veículo com um grande laço vermelho havia sido comprado especialmente para ele.

Mobilização da comunidade escolar

A iniciativa reuniu integrantes da comunidade escolar que se organizaram para presentear Batista e valorizar sua história no colégio. A compra do automóvel ocorreu por meio de esforços conjuntos entre a escola e os pais dos estudantes.

De acordo com Marina Barreto, uma das mães que participaram da mobilização, a homenagem buscou demonstrar carinho pelo funcionário. Batista participa do dia a dia da escola há mais de três décadas.

Em publicação nas redes sociais, Marina pontuou que o gesto expressa princípios que vão além do ensino tradicional em sala de aula e escreveu: a escola dos meus filhos, junto com alguns pais, se uniu para presentear o porteiro Batista. E eu estou até agora refletindo sobre a beleza desse gesto.

A mãe também ressaltou que a educação envolve ensinar a olhar para o próximo e reconhecer a importância das pessoas que constroem a comunidade escolar.

Reação registrada em vídeo

O vídeo compartilhado por Marina Barreto documenta os momentos da surpresa vivida por Batista. Na gravação, o funcionário se aproxima do carro decorado com o laço vermelho.

Ao perceber que o presente era destinado a ele, Batista não conseguiu conter as lágrimas. A comoção do trabalhador emocionou as pessoas que acompanhavam a entrega no local.

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O registro da homenagem também repercutiu de maneira positiva entre os internautas. A ação transformou mais de três décadas de dedicação de Batista à Escola Espaço Vida em uma demonstração de reconhecimento e afeto de quem convive com ele diariamente.