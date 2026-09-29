Vídeo: bebê de 1 ano e 6 meses foge de creche e vai até trabalho da mãe

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 6 meses saiu sozinho de uma creche e caminhou cerca de 50 metros até o local de trabalho da mãe, em Braço do Norte (SC), na sexta-feira (25/9).



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A mãe registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto pediu a abertura de sindicância para apurar o que houve.



Naiara Vieira, mãe do bebê, havia deixado o menino no Centro Educacional Infantil Antônio Volpato, no Bairro Lado da União, no começo da manhã de sexta-feira. Ela disse à NSC TV que ficou "apavorada" e que "poderia ter acontecido uma tragédia".

Imagens de câmeras de segurança do local de trabalho da mãe mostram a criança atravessando uma rua vazia. Ao chegar à porta da empresa, ele bate no vidro. A secretária da empresa abre a porta e o pega no colo após constatar que ele estava sozinho. Após o ocorrido, a mãe decidiu deixar o bebê em outra creche.

Em nota, a secretaria municipal confirmou o episódio e disse que vai apurar os procedimentos adotados pela unidade de educação infantil.

Leia a íntegra



"A Secretaria está adotando as providências cabíveis e informa que todas as medidas administrativas e legais pertinentes serão tomadas", disse a pasta em nota assinada pela titular Joana Silva Lessa.



A pasta não informou detalhes de como o bebê teria deixado o local.



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"Aquele centro de educação infantil está passando por uma grande reforma", disse o prefeito Laurinho Boeing (MDB) em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, apenas duas salas de aula estão funcionando, e parte das turmas foi transferida para um local próximo.