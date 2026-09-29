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Vídeo: bebê de 1 ano e 6 meses foge de creche e vai até trabalho da mãe

Mãe da criança disse que ficou "apavorada" e que "poderia ter acontecido uma tragédia"; caso é investigado

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CARLOS VILLELA
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CARLOS VILLELA
Repórter
29/09/2026 17:58 - atualizado em 29/09/2026 19:00

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Bebê andou cerca de 50 metros sozinho pela rua, até chegar ao local de trabalho da mãe. Ela acionou a polícia e abriu boletim de ocorrência
Bebê andou cerca de 50 metros sozinho pela rua, até chegar ao local de trabalho da mãe. Ela acionou a polícia e abriu boletim de ocorrência crédito: Reprodução/Redes Sociais

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 6 meses saiu sozinho de uma creche e caminhou cerca de 50 metros até o local de trabalho da mãe, em Braço do Norte (SC), na sexta-feira (25/9). 

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A mãe registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto pediu a abertura de sindicância para apurar o que houve. 

Naiara Vieira, mãe do bebê, havia deixado o menino no Centro Educacional Infantil Antônio Volpato, no Bairro Lado da União, no começo da manhã de sexta-feira. Ela disse à NSC TV que ficou "apavorada" e que "poderia ter acontecido uma tragédia".

Imagens de câmeras de segurança do local de trabalho da mãe mostram a criança atravessando uma rua vazia. Ao chegar à porta da empresa, ele bate no vidro. A secretária da empresa abre a porta e o pega no colo após constatar que ele estava sozinho. Após o ocorrido, a mãe decidiu deixar o bebê em outra creche. 

Em nota, a secretaria municipal confirmou o episódio e disse que vai apurar os procedimentos adotados pela unidade de educação infantil.

Leia a íntegra 

"A Secretaria está adotando as providências cabíveis e informa que todas as medidas administrativas e legais pertinentes serão tomadas", disse a pasta em nota assinada pela titular Joana Silva Lessa. 

A pasta não informou detalhes de como o bebê teria deixado o local. 

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"Aquele centro de educação infantil está passando por uma grande reforma", disse o prefeito Laurinho Boeing (MDB) em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, apenas duas salas de aula estão funcionando, e parte das turmas foi transferida para um local próximo.

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