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Mãe reúne brinquedos e fotos da infância para celebrar 18 anos do filho e vídeo emocionante viraliza

Mãe guardou brinquedos e pendurou fotos para criar uma viagem no tempo emocionante

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
15/09/2026 10:23

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Mãe reúne brinquedos e fotos da infância para celebrar 18 anos do filho e vídeo emocionante viraliza
Vídeo já soma mais de 900 mil visualizações crédito: Tupi

Vânnia Soares preparou uma surpresa especial para comemorar o aniversário de 18 anos de seu filho, Gabriel Jesus. Para marcar a data, ela criou uma verdadeira viagem no tempo dentro da própria casa, em São Paulo.

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A mãe reuniu brinquedos que guardou com carinho ao longo dos anos e pendurou diversas fotos pela residência. A decoração buscou ilustrar momentos marcantes da trajetória do jovem e emocionou tanto Gabriel quanto os internautas.


Um vídeo que mostra a reação do filho viralizou nas redes sociais e já soma mais de 900 mil visualizações. Em uma mensagem, Vânnia expressou seus sentimentos sobre a nova fase de Gabriel.



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Todas as fases foram incríveis, cada lembrança guardo como um tesouro aqui na minha memória e no meu coração. Agora na fase adulta não será diferente, estarei sempre aqui com muito amor para você, escreveu ela.


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