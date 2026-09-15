Mãe reúne brinquedos e fotos da infância para celebrar 18 anos do filho e vídeo emocionante viraliza

Vânnia Soares preparou uma surpresa especial para comemorar o aniversário de 18 anos de seu filho, Gabriel Jesus. Para marcar a data, ela criou uma verdadeira viagem no tempo dentro da própria casa, em São Paulo.

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A mãe reuniu brinquedos que guardou com carinho ao longo dos anos e pendurou diversas fotos pela residência. A decoração buscou ilustrar momentos marcantes da trajetória do jovem e emocionou tanto Gabriel quanto os internautas.

Um vídeo que mostra a reação do filho viralizou nas redes sociais e já soma mais de 900 mil visualizações. Em uma mensagem, Vânnia expressou seus sentimentos sobre a nova fase de Gabriel.

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Todas as fases foram incríveis, cada lembrança guardo como um tesouro aqui na minha memória e no meu coração. Agora na fase adulta não será diferente, estarei sempre aqui com muito amor para você, escreveu ela.