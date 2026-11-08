Criança de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos em Guaratiba

Uma criança de 3 anos morreu na manhã deste domingo (8/11) após ser baleada acidentalmente pela própria irmã, de 5 anos, dentro da residência da família em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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A vítima chegou a ser socorrida pelos pais e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, situado em Campo Grande, mas não resistiu às lesões provocadas pelo projétil.

De acordo com o depoimento prestado pela mãe à Polícia Militar, o casal ainda dormia no momento em que acordou com o estrondo do tiro. Ao irem até o quarto das meninas, encontraram a caçula ferida, e a filha mais velha explicou que estava brincando com a arma de fogo.

A pistola pertencia ao pai das crianças, que possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e guardava o armamento no imóvel. Diante da situação, os responsáveis colocaram a menina no veículo da família e a transportaram imediatamente até a emergência.

A direção do Hospital Municipal Rocha Faria comunicou que a menina deu entrada no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória. Os profissionais de plantão aplicaram os procedimentos médicos necessários, mas ela não sobreviveu.

Militares do 27º BPM (Santa Cruz) compareceram à unidade de saúde depois de um chamado para checar uma vítima de arma de fogo e confirmaram a morte da paciente no local.

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O episódio é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que enviou peritos para analisar o endereço da família. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou.