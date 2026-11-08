Homem incendeia casa da ex e invade imóvel na Grande BH

Uma mulher de 45 anos precisou fugir pelo telhado da casa de uma vizinha para escapar do ex-companheiro, de 44, que teria tentado invadir sua residência e provocado um incêndio no imóvel. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (8/11), na Rua Angico, no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Quando os militares chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local. O fogo atingiu um dos quartos da casa e danificou uma cama e um guarda-roupa. A grande quantidade de fumaça, porém, impediu uma avaliação mais detalhada do ambiente.

À polícia, a mulher contou que estava em casa quando o ex-companheiro chegou e colocou a mão por baixo da blusa, simulando estar armado. Ele teria exigido que ela abrisse o portão, alegando desconfiar que havia outro homem no imóvel.

Diante da recusa, o homem passou a chutar o portão para tentar entrar. Para impedir a invasão, a mulher pegou uma pedra e a arremessou contra ele. Mesmo assim, o suspeito teria continuado a tentativa de entrar e tentado alcançá-la no segundo andar da residência.

Para escapar, a vítima passou pelo telhado da casa e chegou ao imóvel vizinho. Durante a fuga, o homem também teria arremessado uma pedra contra ela, atingindo seu braço. Apesar do relato, a mulher não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.

A vítima afirmou ainda que percebeu fumaça saindo da própria residência, mas não soube explicar como o fogo começou, já que não voltou ao imóvel para preservar a própria segurança.

Versões diferentes

Durante o atendimento, o homem retornou espontaneamente ao endereço e apresentou outra versão. Ele afirmou que havia sido convidado pela ex-companheira para ir até a casa e que, ao entrar, foi atingido na cabeça por uma pedra arremessada por outro homem, que disse não conhecer. Ele negou participação no incêndio e alegou ter deixado o local por medo.

O suspeito apresentava um corte na cabeça e foi encaminhado à UPA Ressaca, onde recebeu atendimento médico.

A ocorrência também menciona uma ligação feita por uma pessoa que relatou ter visto um homem chutando o portão da residência e, em seguida, invadindo o imóvel. Logo depois, o solicitante teria observado uma grande quantidade de fumaça preta saindo da casa. A polícia, porém, não conseguiu localizar essa testemunha.

A mulher relatou ter registrado outras ocorrências contra o ex-companheiro e afirmou que as agressões se tornaram mais frequentes nas últimas semanas, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Segundo ela, o homem faz uso de bebidas alcoólicas e drogas.

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Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Contagem. A mulher, no entanto, desistiu de acompanhar o registro da ocorrência e informou que iria para casa