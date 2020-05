Homem é preso após colocar fogo na casa da ex-esposa, no Sul de Minas

Vítimas foram encontradas, pelo Corpo de Bombeiros, trancadas no banheiro (foto: Polícia Civil/Reprodução) preso em flagrante após colocar fogo na casa da ex-esposa em Campos Gerais, no Sul de Minas. A mulher foi socorrida em estado grave e seu atual companheiro, que também estava na residência, morreu. O crime aconteceu no último domingo (10). Um homem de 47 anos foiem flagrante apósna casa daem, no. A mulher foiem estado grave e seu atual companheiro, que também estava na residência,O crimeno último domingo (10).









O delegado Eduardo Braga informou que o homem estava com as vítimas em um bar no mesmo dia em que cometeu o crime. Em seguida, todos foram para a casa da mulher e, após uma discussão, o suspeito incendiou a casa. As vítimas foram encontradas, pelo Corpo de Bombeiros, trancadas no banheiro.





As investigações continuam e o suspeito está preso à disposição da Justiça.