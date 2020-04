Após discussão, mulher é presa em Contagem por atear fogo na namorada

Mulher ateia fogo em namorada no Bairro Nova Contagem (foto: Reprodução/ Google Maps) mulher de 25 anos ateou fogo na namorada, de 28, após uma discussão, prestou socorro à vítima e foi detida em flagrante ao acompanhá-la na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem. O caso ocorreu na noite desse domingo (19) na Rua Vila 2, no Bairro Nova Contagem, em Contagem. Umade 25 anosna namorada, de 28, após uma discussão, prestou socorro à vítima e foiao acompanhá-la na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem. O caso ocorreu na noite desse domingo (19) na Rua Vila 2, no Bairro, em Contagem.

Segundo a PM, a autora jogou álcool e ateou fogo na companheira, com um isqueiro, sem pensar nas consequências. A vítima tentou apagar as chamas no banheiro, mas não teve êxito.

Gritando por socorro, ela conseguiu chegar até a casa da irmã, que é sua vizinha, e só então conseguiu apagar as chamas. A irmã e o cunhado da vítima chamaram a polícia por volta de meia noite e a levaram para a UPA de Contagem.

A autora do crime acompanhou a namorada até a unidade de saúde e foi presa em flagrante pela Polícia.

A mulher de 25 anos foi transferida na manhã desta segunda-feira (20) para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A unidade hospitalar não informa o estado de saúde dos pacientes à imprensa.

