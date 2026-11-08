Policial militar do DF atira contra van, mata mulher e fere outras quatro

Os disparos que mataram uma mulher de 26 anos e deixaram outras quatro pessoas feridas foram efetuados por um policial militar do DF. Ele atirou contra uma van na quadra 302 da Asa Sul, na madrugada deste domingo (8/11). A vítima morreu ainda no local. Uma das pessoas feridas está em estado grave, enquanto as demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis. O autor dos disparos foi localizado e preso.

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Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo transportava 16 pessoas que voltavam da comemoração de um aniversário. A van estava transportando os convidados quando o policial teria efetuado os disparos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso está sob investigação na delegacia responsável, que dará andamento aos procedimentos legais e à apuração dos fatos.

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Em nota, a PMDF lamentou o episódio e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A corporação afirmou ainda que não compactua com condutas dessa natureza e que adotará as medidas criminais, disciplinares e administrativas cabíveis.

Leia a nota da PMDF na íntegra:

PMDF lamenta ocorrência envolvendo policial militar que resultou em uma morte e quatro pessoas feridas

A Polícia Militar do Distrito Federal informa que adotou todas as providências cabíveis diante de uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (8/11), na SQS 302, Asa Sul, envolvendo um policial militar que efetuou disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em uma van.

Segundo informações preliminares, o grupo retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo. A motivação do episódio ainda será apurada.

Cinco pessoas foram atingidas. Uma mulher, de aproximadamente 26 anos, morreu ainda no local. As outras quatro vítimas receberam atendimento médico, sendo uma delas em estado grave. As demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis.

A própria Polícia Militar localizou e prendeu o policial envolvido, adotando imediatamente as providências necessárias e garantindo o encaminhamento da ocorrência à Polícia Civil. O caso permanece em andamento na delegacia para os procedimentos legais e a apuração dos fatos.

A PMDF lamenta profundamente o episódio, manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima fatal e deseja pronta recuperação às pessoas feridas.

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A instituição reafirma que não compactua com condutas dessa natureza e que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.