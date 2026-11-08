Mulheres se queixam de tamanhos de camisetas em corrida feminina

Mulheres que se inscreveram para participar da corrida Girl Power Run, neste domingo (7/11), se queixaram da modelagem da camiseta disponibilizada no kit de inscrição do evento esportivo. Segundo relatos recebidos pelo Correio, as camisetas foram disponibilizadas apenas na modelagem babylook, isto é, mais ajustadas ao corpo. A opção de modelagem escolhida não agradou a algumas mulheres que se inscreveram no evento, porque, apesar de disponibilizadas nos tamanhos P, M, G e GG, as camisetas não couberam em algumas inscritas, que se desmotivaram a participar da corrida por conta da situação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A estoquista Isa Silva Alves, 37 anos, desistiu de participar da corrida e vendeu o kit, porque a camiseta não coube. "Eu comprei e não serviu, nem entrou em mim. Eu tive que vender, porque não queria participar só com o número do peito. Vi muita gente reclamando do tamanho", relatou.

O tamanho das camisetas também não agradou à professora Alexandra Lourenço Moisés, 45, que ficou indignada, principalmente pela temática do evento. "A corrida era para ser um movimento de força, coragem e autoconfiança. Uma celebração da potência feminina, mas se a mulher não tem um corpo dentro do padrão não pode participar da corrida? Eu me senti lesada. Isso me gerou uma revolta muito grande", contou.

"Mulheres com tamanhos maiores e outros formatos de corpo também correm. Muitas mulheres terão de assistir outras mulheres correndo de uniforme enquanto elas não terão essa opção. Será o meu caso. Não estou pedindo privilégio, esto pedindo respeito e inclusão", acrescentou Alexandra, que decidiu levar um cartaz e fazer um protesto durante a corrida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Correio procurou a organização do evento para prestar esclarecimentos sobre o assunto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações oficiais dos organizadores.