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PREVENÇÃO

Defesa Civil explica recomendação de kit de emergência para 72 horas

Publicação sobre estoque de água, alimentos e medicamentos gerou preocupação nas redes sociais; órgão afirma que orientação faz parte de conteúdo preventivo

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
08/11/2026 07:40

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kit de emergência para até 72 horas (3 dias) é uma medida de preparação recomendada pela Defesa Civil Nacional
kit de emergência para até 72 horas (3 dias) é uma medida de preparação recomendada pela Defesa Civil Nacional crédito: Reprodução/Instagram @defesacivilbra

Uma recomendação da Defesa Civil Nacional para que a população mantenha um kit de emergência em casa, com suprimentos para até 72 horas, chamou a atenção nas redes sociais nessa sexta-feira (6/11). A publicação provocou questionamentos de internautas sobre a possibilidade de algum risco iminente no país. Diante da repercussão, o órgão esclareceu que a orientação tem caráter preventivo e não está relacionada a uma ameaça específica.

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“Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma inversão alienígena”, respondeu a Defesa Civil nos comentários do post, em tom bem-humorado. O órgão também ressaltou que publica recomendações desse tipo diariamente e pediu que os usuários fiquem tranquilos.



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A orientação é que as famílias organizem uma mochila com itens essenciais para os primeiros três dias de uma emergência. Segundo a Defesa Civil, em desastres de grandes proporções, as equipes de socorro podem demorar a chegar a determinadas localidades, especialmente quando há dificuldades de acesso.



O kit deve incluir água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos de uso contínuo, produtos de higiene, roupas, documentos pessoais, lanterna, pilhas, carregadores e rádio. A recomendação é reservar dois litros de água por pessoa a cada dia, o que corresponde a seis litros para um período de 72 horas.




A lista também deve considerar as necessidades de cada família, com itens específicos para crianças, bebês e animais de estimação. A Defesa Civil orienta ainda que os moradores acompanhem os alertas e as recomendações dos órgãos estaduais e municipais.

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A publicação não representa um aviso de que uma emergência está prestes a acontecer. A proposta é incentivar a preparação antecipada para situações inesperadas, como desastres naturais ou interrupções de serviços essenciais.



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