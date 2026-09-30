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CHUVA NO SUL

Advogado morre após quadra de tênis desabar durante temporal no Paraná

Rajadas de vento de 102 km/h atingem Umuarama e provocam estragos. Harmonia Clube de Campo suspende atividades nesta quarta-feira (30)

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Folhapress - Notícias
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30/09/2026 09:31

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Rafael Paião de 42 anos, foi atingido por um muro que desabou e morreu
Rafael Paião de 42 anos, foi atingido por um muro que desabou e morreu crédito: Arquivo pessoal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Rafael Marchiani Paião, 42, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal na tarde dessa terça-feira (29/9) em Umuarama (PR).

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Outro homem que estava na quadra do Harmonia Clube de Campo ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. Sócios do clube foram retirados do local sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.


Em nota, a diretoria do Harmonia lamentou a morte do advogado e informou que o clube ficará fechado nesta quarta-feira (30/9).


 


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Paião era especialista em direito eleitoral e público e coordenava juridicamente a campanha de Sérgio Frederico (PL) a deputado estadual. "Ele partiu fazendo o que mais gostava: jogando tênis", disse Frederico. O político lamentou a morte do advogado e elogiou o seu profissionalismo.


As rajadas de vento chegaram a 102 km/h na cidade, de acordo com a medição do (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), provocando destelhamentos e quedas de árvores.



A Defesa Civil do Paraná alertou os moradores do estado no início da semana para um ciclone extratropical que passaria entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com uma frente fria associada passando pelo Paraná.

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A previsão foi de tempestades intensas de terça até a madrugada desta quarta (30/9).


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