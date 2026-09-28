Gov.br caiu? Entenda a falha que paralisa serviços do governo hoje
Sistema que reúne serviços essenciais para 180 milhões de usuários sofre apagão nesta segunda; saiba o que foi afetado e como acompanhar
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A plataforma Gov.br apresenta instabilidade para uma parcela dos usuários nesta segunda-feira (28/09), afetando tanto o site oficial quanto o login em outros serviços do governo. A causa da falha ainda não foi divulgada.
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Mais de 700 reclamações foram registradas no DownDetector, um mecanismo que monitora o funcionamento de plataformas digitais. Queixas também se acumulam em redes sociais, como o X (antigo Twitter).
O assunto também foi parar no topo das pesquisas do Google. Segundo o Google Trends, o termo “Gov” teve um aumento de mais de 100% nas buscas do site.
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Um exemplo do impacto é a impossibilidade de fazer a autenticação no site do Consumidor.gov, o que impede a consulta de respostas enviadas por empresas.
O Gov.br reúne centenas de serviços prestados por municípios, estados e pelo governo federal. A plataforma conta com cerca de 180 milhões de usuários cadastrados.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria
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