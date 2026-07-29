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Mercado Livre e Mercado Pago têm instabilidade nesta quarta (29)

Houve pico de reclamações na plataforma Downdetector por volta das 18h.Problema também afeta serviços em outros países; clientes foram às redes sociais reclamar

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Folhapress - Notícias
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29/07/2026 20:12

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Pacotes em centro de logística do Mercado Livre em Cajamar (SP)
Pacotes em centro de logística do Mercado Livre em Cajamar (SP) crédito: Miguel Schincariol - 7.abr.25/AFP

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - As plataformas do Mercado Livre e do Mercado Pago enfrentam instabilidade nesta quarta-feira (29). Por volta das 18h, o site Downdetector, que monitora reclamações de instabilidade em sites e aplicativos, acumulava 596 reclamações sobre o Mercado Pago e 129 relatos sobre o Mercado Livre.

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A queda também afeta os serviços do grupo em outros países. Havia mais de 2.000 reclamações de usuários argentinos no Downdetector, além de relatos no Uruguai, Chile e Colômbia.

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Procurada, a empresa não comentou até a publicação deste texto.

O Mercado Pago diz ter 72 milhões de usuários ativos na América Latina e é responsável por 45% da receita do grupo Mercado Livre.

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Clientes do grupo também foram às redes sociais relatar o problema desta quarta.

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