Mercado Livre e Mercado Pago têm instabilidade nesta quarta (29)

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - As plataformas do Mercado Livre e do Mercado Pago enfrentam instabilidade nesta quarta-feira (29). Por volta das 18h, o site Downdetector, que monitora reclamações de instabilidade em sites e aplicativos, acumulava 596 reclamações sobre o Mercado Pago e 129 relatos sobre o Mercado Livre.

A queda também afeta os serviços do grupo em outros países. Havia mais de 2.000 reclamações de usuários argentinos no Downdetector, além de relatos no Uruguai, Chile e Colômbia.

Procurada, a empresa não comentou até a publicação deste texto.

O Mercado Pago diz ter 72 milhões de usuários ativos na América Latina e é responsável por 45% da receita do grupo Mercado Livre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Clientes do grupo também foram às redes sociais relatar o problema desta quarta.